BM Daimi Temsilcisi: Gazze'deki felaketin temel nedeni İsrail işgalidir

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, "Bugün Gazze'de karşı karşıya olduğumuz felaketin temel nedeni İsrail işgalidir. Bu işgal devam ettiği sürece Filistinlilerin işgaline karşı direniş de devam edecek." dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında düzenlenen interaktif diyalog toplantısında komisyonun raporunu sundu.

Daha sonra söz alan Büyükelçi Akçapar, sunumlarından dolayı komisyona teşekkür etti.

Raporun, İsrail güçlerinin Gazze'de sivillere karşı işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçların bir kısmını ortaya koyduğunu belirten Akçapar, İsrail'in, Komisyon ile işbirliği yapmayı sürekli reddetmesinin raporu gölgede bıraktığını ve İsrail'e yönelik saldırılara ilişkin İsrail kaynaklarına dayanan bulguların objektiflik testini geçemediğini söyledi.

Akçapar, "Bu metodolojik kısıtlama raporun tamamında görülmektedir. Rapor, 7 Ekim 2023'te olanları, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik kitlesel saldırılarıyla aynı kefeye koymamalı. Bugün Gazze'de karşı karşıya olduğumuz felaketin temel nedeni İsrail işgalidir. Bu işgal devam ettiği sürece Filistinlilerin işgaline karşı direniş de devam edecek." diye konuştu.

Raporun, İsrail'e yönelik acil ve kalıcı ateşkes uygulamasının, Gazze ablukasının kaldırılmasının, insani yardımın kesintisiz, yeterli ve sürekli olarak ulaştırılmasının sağlanmasının yanı sıra tutuklu ve esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması, siviller ve sivil altyapının hedef alınmasına son verilmesi yönündeki çağrılarına katıldıklarını söyleyen Akçapar, bunların, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararda yer aldığını da hatırlattı.

Burak Akçapar, uluslararası toplumun her üyesine, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 öncesi sınırlara dayanan, egemen Filistin Devleti'ni destekleme çağrısında bulunarak, "Gazze'nin önde gelen insani bağışçısı olarak Türkiye, bölgemizdeki bu önemli çatışmanın çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından bazı ülkelerin temsilcileri, Büyükelçi Akçapar'a teşekkürlerini iletti.