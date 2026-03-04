BM'de ABD Ekseni Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'de ABD Ekseni Eleştirisi

BM\'de ABD Ekseni Eleştirisi
04.03.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taha Ayhan, BM'deki tartışmaların tek taraflı olduğunu ve uluslararası hukukun çiğnendiğini belirtti.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Birleşmiş Milletler'de (BM) tartışmaların tek taraflı ve ABD eksenli devam etmesine tepki göstererek, "BM Genel Sekreteri ve yardımcılarının büyük bir özveriyle görevlerini yapmalarına rağmen İsrail'in suçluluğunu ortaya koyamadıklarını, tam olarak suçlunun kim olduğunu söyleyemediklerini görüyoruz." dedi.

Ayhan, BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dünya, Türkiye ve İslam aleminin Gazze'de 2023'te başlayan bir soykırıma tanıklık ettiklerini söyleyen Ayhan, Gazze'de 3 yıldır İsrail saldırılarının sürdüğünü hatırlattı.

Ayhan, şimdi de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hiçbir hukuki altyapısı olmayan ve tüm uluslararası hukuku çiğneyen bir saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Ortada resmi bir savaş ilanı henüz yok. Uluslararası hukukun tamamen yok edildiği ve tam bir kuralsızlık içinde dünyanın seyrini bulmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. İsrail'in kuyruğuna takılmış ABD'nin, İran'a tek taraflı yaptığı haksız bir saldırıyı görüyoruz." diye konuştu.

Bu saldırılarda özellikle sivillerin hedef alınması ve vurulan bir ilkokulda 150'den fazla çocuğun katledilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ayhan, savaşın yayılmasının da söz konusu olduğunu kaydetti.

Ayhan, "İran'a yönelik saldırı ne kadar haksızsa, İran'ın da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi komşu ve dost ülkeleri hedef alması, hele sivil altyapılara saldırması da bir o kadar haksızdır ve kınanmalıdır. Evet bu çatışmayı ABD başlattı. Bir çatışmayı, savaşı başlatmak nispeten daha kolay ancak nasıl biteceğini, nereye evirileceğini bilmiyoruz ve maalesef yaygınlaşma ve derinleşme riski çok yüksek. Çatışmanın yaygınlaşması ve derinleşmesi halinde ise bölgemizi ve dünyamızı yıllar boyunca olumsuz şekilde etkileyeceği, özellikle masumları, sivilleri ve çocukları hedef alacağı üzücü bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

?"Buradaki çatışmanın derinleşmesinin dünyaya çok olumsuz etkisinin olacağını biliyoruz"

Rusya ile Ukrayna arasında benzer bir savaşın Şubat 2022'de başladığını ve birkaç hafta içerisinde bitmesinin öngörüldüğünü dile getiren Ayhan, savaşın, ufukta bir barış ihtimali görünmeden hala devam ettiğini söyledi.

Ayhan, "İran gibi 90 milyon nüfuslu, köklü bir devlet yapısına sahip olan bir ülkedeki çatışmanın bölgeye yayılmasıyla tüm dünyayı etkileyen derin bir çatışmaya sürüklenebiliriz. Buradaki çatışmanın derinleşmesinin ve genişlemesinin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyayı derinden etkileyeceğini öngörebiliriz." dedi.

Türkiye'nin yakın çevresinde her geçen gün artan çatışma ve savaşların, ülke açısından her alanda yerlileşme ve millileşmenin önemini ortaya koyduğunu, milli birlik ve beraberliğin tavizsiz şekilde sağlanmasının, iç cephenin tahkim edilmesinin ne denli hayati olduğunu gösterdiğini belirten Ayhan, diğer yandan barıştan yana tutumuyla uluslararası saygınlığı artan Türkiye'nin, ittifaklarını ve dostlarını artırarak barış adası olarak kalma konusunda gayret gösterip başarılı olduğunu da ifade etti.

Uluslararası kurumlar olarak her zaman diplomasiyi telkin ettiklerine dikkati çeken Ayhan, özellikle sivillerin, gençlerin ve masum insanların zarar görmemesi için tarafların bir an önce sulha varması gerektiğinin altını çizdi.

Ayhan, "Burada İsrail saldırganlığı, vahşeti ve yayılmacılığını, ABD'nin büyük istisnacılığını göz ardı edemeyiz. Bir şekilde bu iki ülkenin de uluslararası hukuka saygı duymalarını sağlamanın gerekliliği açıktır. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde hızlıca barışa ulaşılır." şeklinde konuştu.

"Son 3 ayda farklı egemen ülkelere karşı çok çeşitli saldırılar olduğunu gördük"

BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumu'na da değinen Ayhan, şu anda tartışılan tek konunun İran olduğunu fakat kendilerinin Gazze ve Filistin konusunu gündeme getirdiklerini anlattı.

Taha Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BM'de tartışmaların sadece ABD eksenli bir şekilde tek yönlü olarak devam ettiğini görüyoruz. BM Genel Sekreteri ve yardımcılarının büyük bir özveri ile görevlerini yapmalarına rağmen İsrail'in suçluluğunu ortaya koyamadıklarını, tam olarak suçlunun kim olduğunu söyleyemediklerini görüyoruz. Gazete manşetlerinde soykırımcının, zalimin veya saldırganın kim olduğunun söylenmediğini görüyoruz. Bunların ifade bile edilememesi uluslararası sistemin, hukukun çürüme içinde olduğunu gösteriyor. Bu durum maalesef uluslararası sistemin hak ile adaletten çok uzak bir noktada olduğunu gösteriyor bize."

Bu tür dengesizlikler ve uluslararası hukuku bu kadar zorlamanın çok daha büyük ve derin bir uluslararası çatışmanın habercisi olduğunu vurgulayan Ayhan, Gazze'nin yeni küresel dalga sömürgeciliğinin ilk laboratuvarı olduğunu belirtti.

"Üç yıl boyunca Gazze'de tüm insanlığa sadece güçlünün haklı olduğu fikri dayatılmıştır." diyen Ayhan, şunları kaydetti:"

"Buradan aldıkları tepkisizlik ve cesaretle son 3 ayda farklı egemen ülkelere karşı çok çeşitli saldırılar olduğunu, devlet başkanlarını katlettiklerini ve esir ettiklerini gördük. Bunlar uluslararası hukuku temelinden sarsan ve yok eden bir yeni düzenin kurulduğunun habercisidir."

Türk milleti olarak kendi iktidarına sahip çıkmasının ve milli bağımsızlığa önem vermesinin değerine dikkati çeken Ayhan, dünya genelinde en kısa sürede sulhun hakim olmasını, masumlar, çocuklar ve gençlere daha fazla acı çektirilmeden bu zulümlerin sona erdirilmesini temenni etti.

Ayhan, temel insan haklarını hiçe sayanlardan adalet önünde hesap sorulmasını beklediklerini ve Gazze Mahkemesi kararının uygulanması için her platformda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gençlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'de ABD Ekseni Eleştirisi - Son Dakika

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Türk futbolunun bittiğinin özeti Türk futbolunun bittiğinin özeti
Trump’ın İran’a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor Trump'ın İran'a savaş başlatması sonrası herkes aynı soruyu soruyor
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
Süper Lig’de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi Süper Lig'de fikstür açıklandı: 2 kritik maç ertelendi
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
11:19
Fenerbahçe’de deprem Kupadan da elenebilirler
Fenerbahçe'de deprem! Kupadan da elenebilirler
11:04
Galatasaray’ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
Galatasaray'ın çuval çuval parayı hesabında göreceği tarih belli oldu
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
10:56
İsrail, Tahran’ın doğusuna saldırıyor Şiddetli patlama oldu
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu
10:35
Trump: İran’ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
Trump: İran'ın cephanesi tükendi, çatışmalar birkaç gün içinde sona erebilir
10:27
Yanlış duymadınız Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
Yanlış duymadınız! Bu görüntüyü paylaşan bir ülkenin devlet başkanı
10:16
Savaşı başlatan telefon Her şey Netanyahu’nun tek sözü ile başlamış
Savaşı başlatan telefon! Her şey Netanyahu'nun tek sözü ile başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:09:35. #7.13#
SON DAKİKA: BM'de ABD Ekseni Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.