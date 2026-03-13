BM'den ABD ve İsrail'e Kınama - Son Dakika
BM'den ABD ve İsrail'e Kınama

13.03.2026 03:01
BM raportörleri, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirerek, saldırıları kınadı.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, saldırılar kınandı.

Açıklamada, bu saldırıların, daha geniş bir bölgeyi "felaket niteliğinde silahlı şiddete sürükleme riski taşıdığı" belirtilerek, "(Saldırılar) Dünyanın en güçlü askeri güçlerinden bazılarının tamamen cezasız kalmasının bir başka örneğini oluşturma tehdidinde bulunuyor." denildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, müzakereler devam ederken ve birçok devletin örtülü veya açık onayıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukuk uyarınca tamamen yasa dışı olduğu ve bir saldırganlık eylemi teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "ABD ve İsrail savaşları yürütmeyi ve genişletmenin yanı sıra kendilerini uluslararası hukukun üstünde görmeyi bırakmalı." denildi.

ABD'nin, İran'ın "koşulsuz teslimiyetini" talep etmesinden duyulan endişeye işaret edilen açıklamada, böyle bir adımın uzun süreli bir savaşa ve büyük acılara yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın gelecekteki liderini seçeceğim' açıklaması dahil, ABD'nin rejim değişikliği taleplerini kınıyoruz. İran'da veya başka yerlerdeki hiçbir insan hakları ihlali, BM üyesi bir devletin egemenliğine haksız müdahale ve yasa dışı bir saldırı için yasal veya ahlaki bir gerekçe oluşturmaz." ifadeleri kullanıldı.

Tüm ülkelere yönelik "İran halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyulması" çağrısı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada, İran'ın kendini savunma hakkına sahip olmasına rağmen komşu Körfez ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik misilleme saldırılarının da uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini ve derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

"Gazze'de görülen türden büyük ölçekli yıkım ve şiddetin İran, Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere yayılma olasılığından endişe duyuyoruz." denilen açıklamada, bu durumun, dünyayı ahlaki ve hukuki bir uçuruma daha sürükleyecek, bölgedeki ve ötesindeki insanlar için yıkıcı sonuçlar doğuracak korkunç bir senaryo olduğuna işaret edildi."

"İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını artırmasını da kınıyoruz"

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının artırması da kınanırken, bunun, sorumsuz bir saldırganlık eylemi anlamına gelebileceğine değinildi.

İsrail'in, Lübnan'ın ve Beyrut'un yönelik "tahliye emirlerinin" açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "Ağır ve ayrım gözetmeyen bombardımanla birleştiğinde bu emirler, en az 700 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı. Bu da bir başka savaş suçu teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin bölgedeki uluslararası barış ve güvenlik sorumluluklarını yerine getirmemesi kınanarak, "Bu ihmal, dünyayı geri dönülmez bir şekilde uçuruma doğru itiyor. Tüm taraflar arasında acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bölgenin geleceğini ele almak üzere uluslararası bir barış konferansı düzenlenmeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

BM'den ABD ve İsrail'e Kınama

