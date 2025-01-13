BM'den Al Jazeera Yasağına Tepki - Son Dakika
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BM'den Al Jazeera Yasağına Tepki

BM raportörleri, Filistin'in Al Jazeera yasağının insan hakları ihlallerine yol açabileceğini belirtti.

13.01.2025 23:16
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Filistin yönetiminin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararının tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini ve insan hakları ihlalleri için cezasızlık riski taşıdığını belirtti.

BM raportörlerinin yazılı açıklamasında, "Filistin yönetimini Al Jazeera yasağını derhal sona erdirmeye ve işgal altındaki Filistin topraklarında yerel veya uluslararası tüm gazetecilerin özgürce ve güvenli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün orantısız, gereksiz ve ciddi bir şekilde kısıtlanması olan karardan derin endişe duyulduğu belirtilerek, Al Jazeera yasağının tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ve bunun insan hakları ihlalleri için cezasızlık riski taşıdığı vurgulandı.

Bu kararla Filistin halkının yanı sıra bölgesel ve küresel izleyicilerin bilgi edinme hakkının engellendiğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası medyanın varlığı dahil özgür ve bağımsız medya, işgal altındaki Filistin topraklarında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin yönetiminin, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında Al Jazeera'yı yasaklayan ve uluslararası medyanın Gazze'ye erişimini engelleyen İsrail hükümetinin yolundan gitmemesi gerektiği de vurgulandı.

Filistin yönetimi, İsrail'in ardından kendilerinin de Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Al Jazeera Yasağına Tepki - Son Dakika

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