BM'den Filistinli Mültecilere Destek - Son Dakika
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BM'den Filistinli Mültecilere Destek

BM Genel Kurulu, UNRWA'ya destek vererek kalıcı ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını istedi.

12.12.2024 02:20
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek verilen ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti. Kararda, kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.

Filistin tarafından sunulan tasarı, BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 'hayır' ve 11 'çekimser' oyuna karşılık 159 'evet' oyuyla kabul edildi. Kararda, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi, UNRWA'nın ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesi ve Gazze Şeridi'ne tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardımın sağlanması için gerekli sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Kararda, BM tesislerinin dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, UNRWA operasyonlarının sekteye uğramasına neden olan ihlaller ile BM personeli, tesisleri ve mal varlıklarının korunmaması kınandı. Taraflara, UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesi için tam uyum içinde hareket etme çağrısı yapılan kararda, İsrail'den Ajans'ın operasyonlarına özellikle Doğu Kudüs olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da devam etmesi için herhangi bir engel ya da kısıtlama getirmemesi talep edildi.

Kalıcı ateşkesin sağlanması ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılması istendi

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayati öneme sahip temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişimlerinin sağlanması istenen kararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizildi.

Kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin "koşulsuz ve gecikmeksizin" uygulanması talep edildi.

Kaynak: ANKA

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