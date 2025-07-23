BM'den Gazze'de İnsani Felaket Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM'den Gazze'de İnsani Felaket Uyarısı

23.07.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'deki çatışmalarda 294 kişinin öldüğünü ve insani durumun kötüleştiğini açıkladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), 30 Haziran'dan bu yana Gazze'de "askerileştirilmiş" yardım noktalarında 294 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde üst düzey katılımlı açık oturumla İsrail- Filistin sorunu ele alındı.

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, üye ülkeleri Gazze'de olası bir ateşkes anlaşması ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yoğun görüşmelerin sürdüğü bir dönemde bilgilendirdiğini anımsattı.

Bu sürecin, ihtilafın kalıcı olarak sona ermesine ve tüm esirlerin serbest bırakılmasına yol açmasının hayati önem taşıdığının altını çizen Khiari, şunları söyledi:

"Savaşın sona ermesinin, esirlerin evlerine dönmesinin, Gazze Şeridi'ne yeterli insani yardımın ulaşmasının ve toparlanma ile yeniden inşa sürecinin başlamasının zamanı çoktan geldi. Tüm bunların, iki devletli çözüme giden siyasi bir sürece dönüş bağlamında gerçekleşmesi gerekiyor."

"Gazze'deki tarihsel boyuttaki kabus derhal sona ermeli"

Khiari, ateşkes görüşmeleri sürerken Gazze'deki korkunç durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, "İsrail'in askeri operasyonları ve çatışmalar tüm şeride yayılıyor, insani bedel her geçen saat artıyor. Bu tarihsel boyuttaki kabus derhal sona ermeli." dedi.

Kendisinin 30 Haziran'daki BM Güvenlik Konseyindeki son bilgilendirmesinden bu yana en az 1891 Filistinlinin Gazze'de öldürüldüğünü bildiren Khiari, "Bunlardan 294'ü, askerileştirilmiş yardım dağıtım noktalarının civarında olmak üzere, yardım toplamaya çalışırken öldürüldü." diye konuştu.

Khiari, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" vermeye devam ettiğini, bunun da Gazze halkının tekrar tekrar yerinden edilmesine yol açtığına dikkati çekti.

Sınırlı insani yardım girişine izin verilmiş olmasına rağmen Gazze'de gıda güvensizliği ve insani durumun kötüleşmeye devam ettiğine işaret eden Khiari, şöyle devam etti:

"Genel Sekreter'in (Antonio Guterres) Gazze'deki tekrar eden zorla yerinden edilmelerin durdurulması çağrılarını yineliyorum. İşgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölgesinden halkın zorla yerinden edilmesi, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin ihlali anlamına gelir. Uluslararası insancıl hukuk tüm taraflarca her zaman gözetilmelidir ve siviller korunmalıdır."

"İşgal altındaki Batı Şeria endişe kaynağı olmaya devam ediyor"

Khiari, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun da derin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini, süregelen İsrail saldırıları nedeniyle, çoğu sivil can kayıpları ve evler ile altyapılarda büyük hasarlara yol açan yüksek düzeyde şiddet yaşandığını, ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbedenlerin saldırılarının sürdüğünü anlattı.

İsrailli bakanlar ve meclis üyelerinin birçoğunun hükümete Batı Şeria'nın tamamını ya da bir kısmını resmen ilhak etmesi yönünde çağrılarını artırdığına dikkati çeken Khiari, bunun mevcut durumu daha da kötüleştirdiği uyarısını yaptı.

Khiari, Filistin yönetiminin de derin bir mali krizle karşı karşıya olduğunu, İsrail'in, 2,7 milyar dolar tutarındaki vergi gelirlerini aktarmadığını söyleyerek, Filistin yönetiminin temel yükümlülüklerini yerine getirme ve kamu hizmetlerini sürdürme kapasitesinin ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerinin engellenmesiyle birlikte, ciddi operasyonel, siyasi ve mali baskılarla karşı karşıya olduğunu bildiren Khiari, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 330 UNRWA personelinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Khiari, Genel Sekreter'in "UNRWA'nın yerinin doldurulamayacağı" yönündeki mesajını yinelemek istediğini belirterek, Ajansın içinde bulunduğu mali krizin ne kadar ciddi olduğunu ifade etmeye kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, mevcut tahminlere göre, UNRWA'nın Ağustos 2025'ten sonraki tüm alanlardaki faaliyetlerini sürdürmesi için yeterli kaynak bulunmadığını dile getirdi.

"Bu krize kalıcı bir çözüm, çatışmanın çözümüne yönelik siyasi bir ufuk ve işgalin sona erdirilmesi olmadan mümkün değildir." diyen Khiari, Fransa ve Suudi Arabistan'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve iki devletli çözümü desteklemeyi amaçlayan uluslararası Filistin toplantısının bu hedeflere yönelik uluslararası mutabakatı vurgulamak ve iki devletli çözüm vizyonunu destekleyen ilkeleri yeniden teyit etmek açısından kilit önemde olduğunun altını çizdi.

Suriye uyarısı

Khiari, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Suriye, barışçıl, güvenilir, düzenli ve kapsayıcı bir siyasi geçiş yolunu tehlikeye atan yeni bir şiddet dalgasıyla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Süveyda'daki çatışmalarda, Dürzi ve Bedevi sivillerin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinin altını çizen Khiari, "Genel Sekreter'in, sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini – mezhepsel gerilimleri körükleyen ve Suriye halkının 14 yıllık yıkıcı çatışmanın ardından barış ve uzlaşı şansını elinden alan tüm eylemleri – açık bir dille kınamasını yineliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze'de İnsani Felaket Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti Baraj göletine giren iki genç boğularak hayatını kaybetti
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi

18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
11:14
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
22:33
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
22:31
Sakarya’da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
Sakarya'da orman yangınının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
21:53
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
Semih Güler örnek aldığı dünyaca ünlü stoperi itiraf etti
21:47
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu İşte büyük sitemi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! İşte büyük sitemi
21:40
Heavy metalin öncüsü, ’Karanlıklar Prensi’ Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
Heavy metalin öncüsü, 'Karanlıklar Prensi' Ozzy Osbourne hayatını kaybetti
21:40
El Shaarawy sürprizi Süper Lig devine önerildi
El Shaarawy sürprizi! Süper Lig devine önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 19:00:21. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Gazze'de İnsani Felaket Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.