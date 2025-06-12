BM'den Gazze için yeni ateşkes çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısının, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle 4 Haziran'da ABD tarafından veto edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun bölgede derhal ateşkes sağlanmasını talep eden yeni bir karar tasarısı oylanacak.

İspanya'nın hazırladığı ve Associated Press (AP) tarafından elde edilen tasarıda, "savaş yöntemi olarak sivillerin aç bırakılmasının şiddetle kınandığı" belirtildi.

BMGK'ye 4 Haziran'da sunulan Gazze'de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısının, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmesinin ardından BM Genel Kurulu bölgede derhal ateşkes sağlanmasını talep eden yeni bir karar tasarısını bugün oylayacak.

Söz konusu tasarının içeriğinde, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi.

Tasarıda, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk uyarınca insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığının altı çizilen tasarıda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapıldı.

Tasarıda, Mısır, Katar ve ABD'nin ocak ayında üzerinde uzlaştığı ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarına da destek verildi.

ABD'nin öncelikli talepleri arasında yer alan, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze'den çekilme çağrısı yapılmasının tasarıda yer almaması dikkati çekti.

BM Genel Kurulu'nun üye ülkelerinin veto hakkı bulunmadığı için kararın büyük çoğunlukla kabul edilmesi bekleniyor. Genel Kurul kararlarının bağlayıcı niteliğe sahip olmamasına rağmen dünya kamuoyunun eğilimini yansıttığı kabul ediliyor.

ABD, BMGK'ye sunulan karar tasarısını tek oyuyla veto etmişti

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmıştı.

Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas'ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki sivillere acil müdahaleyi öneren tasarı, oylamada 14 evet oyuna karşın veto hakkı bulunan daimi üye ABD tarafından reddedilmişti.

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararının gerekçesine ilişkin, "ABD, Hamas'ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti." ifadesini kullanmıştı.