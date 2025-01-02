BM'den İsrail'e Gazze ve Sağlık Sistemi Uyarısı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Gazze ve Sağlık Sistemi Uyarısı

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi.

02.01.2025 23:17
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemi ve hizmetlerine yönelik saldırılarını, iyi bilinen "soykırım örneğinin bir parçası" olarak değerlendirirken, İsrailli liderlerin bunun için hesap vermesi gerekeceğini kaydetti.

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ve BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun geçen hafta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskın ve Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin keyfi olarak gözaltına alınmasının ardından, Gazze'de sağlık hakkının açıkça hiçe sayılmasına son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Uzmanlar, soykırımın üzerinden bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hakkına yönelik açık saldırısı, dokunulmazlığın yeni derinliklerine doğru ilerliyor." denildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler ve Kemal Advan Hastanesi ile çalışanlarına yönelik saldırılar karşısında derin endişe duyulduğu kaydedilerek, işgal güçleri tarafından hastalarını ve meslektaşlarını geride bırakmak için tahliye emirlerine karşı geldiği için taciz edilen, kaçırılan ve keyfi olarak gözaltına alınan bir başka doktor Safiyye'nin akıbeti konusunda ciddi endişe duyulduğu bildirildi.

Şu ana kadar 1057'den fazla Filistinli sağlık ve tıp çalışanının öldürüldüğü, birçoğunun keyfi olarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki sağlık çalışanlarının kahramanca mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yapılan saldırıların, çatışma zamanlarında acil bakıma ihtiyaç duyan bireylerin temel sağlık hizmetlerine erişim hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

İşgalci güç olarak İsrail yetkililerine, işgal altındaki topraklarda varlıklarının sona ermesine kadar gerekli sağlık hizmetlerine engelsiz erişimi sağlaması, sağlık hakkına saygı göstermesi ve bunu koruması çağrısı yapılan açıklamada, "İşgal altındaki sağlık tesislerine yönelik kasıtlı saldırılar, bireyleri zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakma potansiyeline sahiptir ve bu bir savaş suçu sayılabilir. Gazze'de yaşananlar bunun açıkça iyi bilinen bir soykırım örneğinin parçasıdır ve bunun için İsrailli liderlerin hesap vermesi gerekecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail yetkililerine, Gazze ile buradaki sağlık tesislerine yönelik saldırılarını durdurmanın yanı sıra Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye ve keyfi olarak gözaltında tutulan diğer sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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