BM'den İsrail'in UNRWA Yasasına Tepki - Son Dakika
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BM'den İsrail'in UNRWA Yasasına Tepki

BM, İsrail'in UNRWA faaliyetlerine son veren yasasını kınayarak, insani yardım çağrısında bulundu.

29.10.2024 20:17
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasayı kabul etmesine tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin açık oturum düzenlendi.

Burada oturuma başkanlık yapan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BMGK'de kabul edilen kararların uygulanmamasına tepki göstererek, bunun hem BMGK'yi hem de alınan kararları anlamsızlaştırdığını dile getirdi.

Cassis, "(Gazze'deki) İhtilaftan bir çıkış yolu bulmalıyız." dedi.

Gazze'ye insani yardımın artırılmasının tek başına sorunları çözemeyeceğini ve acıyı sonlandırmayacağını belirten Cassis, yıkım ve şiddetin sürmesinin insanlıkla ters düştüğünü dile getirdi.

Cassis, İsrail Meclisinde kabul edilen UNRWA yasasına ilişkin ise "BM örgütleri ve yetkilerine yönelik tek taraflı adımları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

"UNRWA yasasından endişe duyuyoruz"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, "Bu odada kaç kişi bir çocuğun açlıktan öldüğünü izledi? Ben izledim." dedi

Greenfield, bunun Gazze'nin kuzeyinde sıklıkla gerçekleşen bir duruma dönüştüğüne işaret etti.

ABD'nin İsrail'in Cibaliya ya da başka bir yerde Filistinlileri açlığa maruz bırakmasını kabul etmediğini kaydeden Greenfield, "İsrail'in sahadaki faaliyetleri sözleriyle uyuşmalı." dedi.

Greenfield, diğer taraftan "Gazze'de tahayyül edilemez acının 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından başlatıldığını" belirterek, BGMK'nin Hamas'ı eleştirmemesi ve kınamamasına tepki gösterdi.

"İsrail Meclisinin kabul ettiği UNRWA yasasından derin endişe duyuyoruz" diyen Greenfield, bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına katıldığının bilindiğini söyledi. Greenfield, "Ancak aynı zamanda UNRWA'ya bir alternatif olmadığını da biliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ve BM'nin konuya ilişkin birbiriyle iletişim kurması gerektiğinin altını çizen Greenfield, UNRWA'nın yüzlerce personelinin Hamas'la alakasının olmadığını ve görevlerini yerine getirmelerine izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

"İsrail'in yükümlülüklerine aykırı"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise İsrail'in Gazze halkına yardım ulaştırma konusunda istekli olmadığına işaret ederek, İsrail'e uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Nebenzia, "İsrail'in UNRWA'yı işgal altındaki Filistin topraklarında etkisiz kılma girişimleri, İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerine aykırı." uyarısında bulundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da "UNRWA ile bağları koparmak için hiçbir meşru gerekçe yok." vurgusunu yaptı.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in UNRWA Yasasına Tepki - Son Dakika

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