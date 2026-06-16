BM'den İsrail ve Hizbullah'a Barış Çağrısı - Son Dakika
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BM'den İsrail ve Hizbullah'a Barış Çağrısı

BM\'den İsrail ve Hizbullah\'a Barış Çağrısı
16.06.2026 11:24
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Guterres, çatışmaların durdurulması ve Lübnan'ın egemenliğine saygı çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hizbullah'a çatışmalara son verme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günkü basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptı çerçevesinde Lübnan konusunda yapılan çelişkili açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, Guterres'in mesajının, "çatışmaların durdurulması" yönünde olduğunu söyledi.

Dujarric, Guterres'in Hizbullah'a yönelik mesajının, Lübnan hükümetinin ülke topraklarında silah ve otorite üstünlüğüne sahip olmasına imkan tanınması yönünde olduğunu belirtirken, İsrail'e yönelik mesajının ise Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi olduğunu ifade etti.

Sözcü, "Çatışmaların sona erdiğini görmek istiyoruz. Böylece yüz binlerce Lübnanlı evlerine dönüp yeniden inşa sürecine başlayabilir. Aynı şekilde İsrail'in kuzeyindeki insanlar da evlerine dönebilir" şeklinde konuştu.

Sözcü, Guterres'in, barışın kalıcı olması için ABD, İran ve Körfez bölgesindeki diğer ülkelerin gerekli her türlü çabayı göstermesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail ve Hizbullah'a Barış Çağrısı - Son Dakika

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