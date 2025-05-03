BM'den Kıbrıs İçin Yeni Temsilci Ataması

(ANKARA)-BM Genel Sekreteri Guterres, Kolombiya'dan María Angela Holguín Cuéllar'ı Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Şahsi Temsilci Holguín'in Mart ayında Cenevre'de yapılan toplantıda Kıbrıs Türk ve Rum taraflarını aralarında iş birliği geliştirmesi üzerinde anlaşılan konuları takip etmesi ve Temmuz ayı sonunda gayriresmi formatta düzenlenecek ikinci toplantının hazırlıklarını yapması öngörülüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres yaptığı yazılı açıklama ile Kolombiya'dan María Angela Holguín Cuéllar'ı Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.?Kıbrıs'ta 17 ve 18 Mart tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen daha geniş formatlı gayrı resmi toplantının sonuçlanmasının ardından Genel Sekreter, Holguín'den Kıbrıs konusunda atılacak adımlar üzerinde çalışmak ve kendisine tavsiyelerde bulunmak üzere taraflarla yeniden temasa geçmesini istedi. Holguín daha önce Ocak-Temmuz 2024 tarihleri arasında Genel Sekreter'in Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Holguín, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı (2010-2018) da dahil olmak üzere en üst düzeylerde kapsamlı diplomatik deneyime sahip. Ayrıca Havana, Küba'daki Barış Süreci Müzakerelerinde Kolombiya Devlet Başkanı'nın delegesi olarak görev yapmış (2015-2016) ve Çatışma Sonrası Kabine üyesi olmuştur (2017-2018). Diplomatik kariyerindeki önceki görevleri arasında Kolombiya'nın BM Daimi Temsilciliği, Venezuela Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı yer almakta.

Holguín, Kolombiya'nın Bogotá kentindeki Universidad de Los Andes'ten Siyaset Bilimi diplomasına sahiptir. Ayrıca Centre d'Études Diplomatiques et Stratégiques'de ve Paris, Fransa'daki Université Paris- Sorbonne'da eğitim görmüştür. İspanyolcanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca biliyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise yapılan atamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"BM Genel Sekreteri, adı geçenin kendisine sunduğu rapordan hareketle, geçtiğimiz Ekim ayında, Ada'daki iki lider arasında Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda ortak zemin bulunmadığı gerçeğini resmen kayda geçirmişti. Şahsi Temsilci atanması hususu üzerinde, 17-18 Mart'ta Cenevre'de Kıbrıs konusunda düzenlenen genişletilmiş formatlı gayrıresmi toplantıda Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı da dahil tüm taraflarca mutabık kalındı. Şahsi Temsilci Holguin'in bu defa ise, Mart ayında Cenevre'de yapılan toplantıda Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının aralarında işbirliği geliştirmesi üzerinde anlaşılan konuları takip etmesi ve Temmuz ayı sonunda keza gayrıresmi formatta düzenlenecek ikinci toplantının hazırlıklarını yapması öngörülüyor."