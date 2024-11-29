BM Filistin Soruşturma Komisyonu, Ayşenur Ezgi Eygi\'nin Öldürülmesiyle İlgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan Aldığı Bilgileri Ucm\'ye İletecek

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyetinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır" dedi.

İsrail-Filistin çatışması bağlamında uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukukunun ihlallerini soruşturmak amacıyla kurulan BM Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında bilgi edinmek amacıyla Başsavcılık ile dün görüşmüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BM Filistin Soruşturma Komisyonu heyetinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmesine ilişkin sosyal medya platformu X hesabı üzerinden ilişkin açıklama yaptı.

Tunç, BM Komisyonu'nun, elde ettiği bilgileri BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunmak üzere hazırlayacağı ayrıntılı raporlara dahil edeceğini ve tüm delilleri UCM'ye ileteceği ifade etti. Bakan Tunç açıklamasında şu hususları kaydetti:

"Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin işgalci İsrailli askerler tarafından Nablus'ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak şehit edilmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam etmektedir.

BM İnsan hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonu da Ayşenur kardeşimizin cinayetiyle ilgili ülkemize gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşmüş ve ayrıntılı bilgi almıştır.

Komisyon yetkilileri elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmak üzere hazırlayacakları ayrıntılı resmi raporlarına yansıtacaktır. Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar, sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın sorunudur. Soykırımcı İsrail'e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde mutlaka çekecektir.

Türkiye olarak Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin ve masum Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız."