BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor

BM: Gazze\'de bulaşıcı hastalıklar artıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'nde 8 aydır süren saldırılarının bulaşıcı hastalıkların artmasına yol açtığını duyurdu. BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin bilgi vererek, ishal ve Hepatit A vakalarının arttığını bildirdi. UNRWA, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklardaki kalabalık ve hijyen eksikliğinin ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu vurguladı. Gazze'deki hükümetin verilerine göre, zorla yerinden edilmeler sebebiyle 1 milyon 95 Filistinlide bulaşıcı hastalık tespit edildi ve yaklaşık 20 bin Hepatit A vakası kaydedildi.

23.05.2024 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların arttığını duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, " Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de ishal ve Hepatit A olduğundan şüphelenilen vakalar dahil olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların arttığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

UNRWA'nın sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklardaki aşırı kalabalıkların ve zorla yerinden edilme nedeniyle meydana gelen kısıtlı hijyen şartlarının ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Gazze'de ateşkes çağrısı yinelenen açıklamada, "Şimdi ateşkese ihtiyacımız var." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmeler sebebiyle 1 milyon 95 Filistinlide bulaşıcı hastalık tespit edilirken, yaklaşık 20 bin Hepatit A vakası kayda geçti.

Gazze Şeridi'nde Refah kenti başta olmak üzere İsrail ordusunun, kara saldırılarını genişletmesi nedeniyle Filistinliler sık sık zorla yerlerinden ediliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Filistinli ve uluslararası kesimler, bölgeye insani yardım girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA

Bulaşıcı Hastalıklar, Birleşmiş Milletler, Hepatit A, Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 13:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement