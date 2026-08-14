BM: Gazze'de Hava Saldırıları Sivilleri Tehdit Ediyor - Son Dakika
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BM: Gazze'de Hava Saldırıları Sivilleri Tehdit Ediyor

BM: Gazze\'de Hava Saldırıları Sivilleri Tehdit Ediyor
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OCHA, Gazze'deki hava saldırılarının sivilleri riske attığını ve insani yardımların sürdüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de son günlerde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlenen hava saldırılarının, sivillerin zarar görme riskini artırdığı uyarısında bulundu.

BM ajansı perşembe günü yaptığı açıklamada, çarşamba gününden bu yana Gazze'ye yönelik en az üç hava saldırısı düzenlendiğini belirterek, bunlardan birinin de Han Yunus'taki Emel Hastanesi yakınlarında gerçekleştiğine dikkat çekti.

BM ve ortaklarının, Gazze'deki yardım operasyonlarına devam ettiğini kaydeden ajansa göre, ağustos ayının ilk dokuz gününde insani yardım ortakları yaklaşık 60.000 haneye aylık gıda yardımı sağladı ve her haneye 3 gıda paketi ve 25 kilogram un dağıtıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi genelinde her gün 1.000'den fazla noktada yaklaşık 700.000 öğün yemek dağıtıldığı ve desteklenen 20'den fazla fırının da ihtiyaç sahipleri için her gün yaklaşık 100.000 adet 2 kilogramlık ekmek ürettiği ifade edildi.

Ortaklarının 3.300'den fazla haneye acil barınma imkanı ve çeşitli malzemeler sağladığını kaydeden ajans, bunlara kuponlar yoluyla yapılan yardımların da dahil olduğunu belirtti.

Ajans, "Daha fazla fona ihtiyaç duyuluyor ve daha uzun ömürlü barınma malzemelerinin getirilmesi için onay alınması gerekiyor" dedi.

Açıklamada, OCHA'nın ortaklarının, tehlikeli alanları işaretleyerek ve sivillere patlayıcı maddelere karşı nasıl dikkatli olunacağı konusunda eğitim vererek de halkın korunmasına yardımcı olduğu dile getirildi.

Geçen hafta 15.000'den fazla kişinin, patlayıcı mühimmatla ilgili farkındalık artırma oturumlarına katıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de Hava Saldırıları Sivilleri Tehdit Ediyor - Son Dakika

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