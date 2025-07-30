BM: Gazze’de Kalıcı Ateşkes Şart

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de kısıtlı yardım girişlerine verdiği izinlerin yeterli olmadığını, buradaki devasa insani yardım ihtiyaçlarını gidermek için acilen kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in "taktiksel duraklamayla" Gazze'ye insani yardım girişlerine kısıtlı izin vermeye başlayalı 4 gün olduğunu anımsatan Haq, buna rağmen hala yardıma ulaşmaya çalışan insanların hedef alındığını, açlıktan ölüm sayılarının arttığını kaydetti.

Haq, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının da durumdan etkilendiğini, aşırı yorgunluk, yetersiz beslenme ve ruh sağlıklarıyla ilgili sorunlarla mücadele ettiklerini belirtti.

BM'nin yardım dağıtımı için her fırsatı değerlendirmeye çalıştığını aktaran Haq, ancak dağıtım için koşulların çok yetersiz olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Haq, İsrail'in Gazze'de kısıtlı yardım girişlerine verdiği izinlerin yeterli olmadığını, buradaki devasa insani yardım ihtiyaçlarını gidermek için acilen kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye giren yakıtın da hayat kurtarmak için gerekli olan kritik ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak olduğuna işaret eden Haq, tüm geçiş noktalarının insani yardım ve ticari ürünlerin geçişi için açılması, insani yardım çalışanlarının görevlerini yerine getirebilmesi için korunması gerektiğinin altını çizdi.

Haq, Gazze'ye havadan yardım dağıtımıyla ilgili ise "Hiçbir yardıma sırtımızı dönmeyeceğiz ancak bu yardım dağıtımının riskleri var ve ulaşan yardım boyutu çok küçük." dedi.

Kara yoluyla yardım girişi konusunda ısrarcı olmaya devam edeceklerini söyleyen Haq, BM'nin havadan yardım girişimlerine iştirak etmediği bilgisini paylaştı.