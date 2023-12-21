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BM, Gazze'deki hastanelerin İsrail tarafından hedef alınmasını takip ediyor - Son Dakika
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BM, Gazze'deki hastanelerin İsrail tarafından hedef alınmasını takip ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki hastanelerin İsrail ordusunca doğrudan hedef alınması, tehdit edilmesi ve kuşatmaya maruz bırakılmasını yakından takip ettiklerini bildirdi. BM, hastanelerin korunması gerektiğini ve bu saldırıların savaş suçu olarak görüldüğünü vurguladı.

BM, Gazze\'deki hastanelerin İsrail tarafından hedef alınmasını takip ediyor
21.12.2023 - 22:57,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki hastanelerin İsrail ordusunca doğrudan hedef alınması, tehdit edilmesi ve kuşatmaya maruz bırakılmasını yakından takip ettiklerini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Gazze'de 36 hastaneden sadece 6'sı kısmen işlevsel durumda. Haberler üzerinden yapılan bir inceleme, Gazze'de hastanelerin İsrail ordusu tarafından sürekli olarak doğrudan hedef alma, tehdit, kuşatma ve işgale maruz bırakıldığını ortaya koyuyor. Bunlar savaş suçu olarak görülüyor. BM bu saldırıların sürecini takip ediyor mu? Bu alana özel bir ilgi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorularını yanıtladı.

BM'nin krizin başından beri bu konuyu ele aldığını ve brifinglerinde dile getirdiğini aktaran Dujarric, "Çok ciddi şekilde konuya ilgi gösteriyoruz. DSÖ daha önce de dile getirdiğim üzere hastane konusuna odaklanmış durumda. Defaatle hastanelerin korunması gerektiğini, çatışmada kullanılmayacağını, hedef alınmayacağını ve çatışma aracı olarak kullanılmamaları gerektiğini söyledik. Buna odaklanmaya devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.

Dujarric, BM'nin bu saldırılarda bir "model" görüp görmediğine ilişkin ise sadece, "Çatışma sonlandıktan sonra hesap verme süreci olmak zorunda." cevabını verdi.

Londra merkezli araştırma grubu Forensic Architecture, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere, hastane çevrelerine ve tıbbi altyapıya yapılan İsrail saldırılarını anlatan yüzlerce haberi analiz ettikten sonra İsrail'in bölge genelindeki hastanelere saldırılarını, "doğrudan hedefleme, kuşatma ve işgal" şeklinde tanımlamıştı.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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