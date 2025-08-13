BM: Gazze'deki Saldırılar 'Tıbbi Katliam'

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail ordusunun Gazze'nin sağlık sistemini hedef alarak yok etmesinin "tıbbi katliam" anlamına geldiğini bildirdi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, kuşatma altındaki bölgede sağlık hizmetlerini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla sağlık çalışanlarına, görevlilere ve hastanelere kasıtlı olarak saldırdığı ve sivilleri aç bıraktığı belirtilen açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin sağlık sistemini hedef alarak yok etmesi, tıbbi katliam anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'de açıkça işlenen savaş suçları karşısında sessiz kalınamayacağının vurgulandığı açıklamada, "Devam eden bir soykırıma tanıklık etmenin yanı sıra, Gazze'deki Filistinlileri yok etmek için kasıtlı olarak oluşturulan koşulların kötü bir bileşeni olan ve soykırım eylemi teşkil eden bir tıbbi katliama da tanıklık ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hedef alan apartheid sistemi ile Gazze'deki sağlık sistemine yönelik sürekli saldırılarının, kuşatma altındaki ve harap olmuş bölgede kalan son kaynakları tükettiğinin altı çizildi.

Gazze'de sağlık çalışanlarının sürekli hedef alındığı, gözaltına maruz kaldığı, işkence gördüğü ve artık nüfusun geri kalanı gibi aç bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim 2023 ile 11 Haziran 2025 tarihleri arasında Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik 735 saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Bu saldırılarda 917 kişi öldü, 1411 kişi yaralandı, 125 sağlık tesisi etkilendi ve 34 hastane hasar gördü. Sağlık ve bakım çalışanlarına ile sağlık tesislerine yönelik, uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini oluşturan kasıtlı saldırılar derhal durdurulmalı."

"Uluslararası toplum bu katliama son vermeli"

Açıklamada, "Uluslararası toplumun bu katliama son vermesi ve Gazze halkının saldırı, ölüm ve açlık korkusu olmadan, kalıcı işgal ve apartheidden uzak bir şekilde topraklarında yaşamasına izin vermesi ahlaki bir zorunluluktur." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in hesap vermesi için ilk adım olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiği bildirilen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'nin sağlık 'sisteminden' geriye kalanları kurtarmaya ve nüfusunun yok edilmesini önleme çağrısı yapıldı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.