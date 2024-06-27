BM, Gazze ve Filistin topraklarındaki ihlalleri dehşetle karşılıyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki her ihlali dehşetle karşıladıklarını bildirdi.

BM Sözcü Stephane Dujarric, AA muhabirinin "Son 72 saatte bir Filistinli vurulup dövüldükten sonra Batı Şeria'da askeri araca bağlandı, yaşlı bir kadına Gazze'deki evinde İsrail ordusu tarafından eğitilen bir köpek saldırdı ve bugün küçük bir bebek evinin bombalanması sonucu yanık yaraları tedavi edilemediği ve Gazze'den çıkamadığı için öldü. Bunlar olayların sadece bazıları. Sıklıkla İsrail bombardımanından bahsediyoruz ancak bu sürerken, Filistinli sivillere yönelik uluslararası insancıl hukuk ihlalleri de devam ediyor. Bunları takip ediyor musunuz ve tepkiniz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Dujarric, "Bu olayları takip ediyoruz ve her ihlali dehşetle karşılıyoruz." dedi.

Filistinli erkeğin askeri araca bağlanmasını "korkunç" olarak nitelendiren Dujarric, bu davranışın suçlularının cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Dujarric, yanıkları nedeniyle ölen bebekle ilgili de bunun ihtilaf nedeniyle çok sayıda acı çeken ve trajik şekilde ölen genç, yaşlı sivilin bir diğer örneği olduğunu belirterek, durumun taraflar durana kadar süreceğine işaret etti.