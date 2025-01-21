BM: Gazze'ye Yardım için Ateşkes Şart

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6 Nisan 1920

1- BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope, Davos'ta AA'ya konuştu:

"( Gazze'de) Ateşkes olmadan bu en çok ihtiyaç duyulan yardımları ulaştırmamız mümkün değil. Şu ana kadar ne yazık ki ulaştırılan insani yardım, ihtiyaç duyulanın yakınından bile geçmiyor"

"Pek çok Suriyeli evine dönmek istiyor ve mülteciler evlerine dönmenin ne zaman güvenli olacağını bekliyor"

"Şimdiden pek çok Suriyelinin evlerine döndüğünü görüyoruz. Asıl soru, insanların dönebilmesi için uluslararası toplumun, durumu güvenli hale getirmek üzere ne kadar çabuk harekete geçeceği"

(Nuran Erkul/Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trump'ın yeni döneminde Türkiye-ABD ekonomi ajandası yoğun olacak

İki ülke arasında 2024'te 32,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşan ticaretin 100 milyar dolara taşınması için atılacak adımlar ajandanın öncelikli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor

Yeni dönemde karşılıklı yatırımların artırılması, savunma sanayisinde işbirliğinin geliştirilmesi ve CAATSA yaptırımlarının devre dışı bırakılması gibi hususlar masada olacak

Trump'ın yemin töreninde de dile getirdiği gümrük tarifelerinin Türkiye'ye muhtemel yansımaları da yeni dönemin hassas başlıklarından biri olarak dikkati çekiyor

(Mert Davut/Ankara)

3- BM, ateşkesle birlikte Gazze'ye günlük 600'den fazla yardım tırı girişinin sürmesini umuyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke:

"19 Ocak'ta insani yardımla dolu en az 630 tırın Gazze Şeridi'ne girdiğini doğrulayabildik. Bu, aylar önce gelen yardımlarla kıyaslandığında muazzam bir yardım miktarı. Bu yüzden şimdi bu hacmin ve sıklığın, giriş yapan günlük miktarın devam etmesini umuyoruz"

"Burada tamamen yıkım var, sağlık sektörü yok oldu. Görülen tabloda hala kıtlık var. Yaralı ve sağlık hizmeti alamayan çok sayıda insan var. İnsani ihtiyaçlar çok büyük, gerçekten çok büyük"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dijital Nefretle Mücadele Merkezi: Sosyal medya şirketlerine yasal düzenlemeler getirilmeli

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, sosyal medya platformlarında, algoritmaların en tartışmalı içerikleri öne çıkararak nefret söylemi ve dezenformasyonda artışa neden olduğunu ifade etti

Imran Ahmed, bu platformların ülkeler tarafından yeterince denetlenmediğini ve toplumların bu şirketlerin etkilerini anlamakta geç kaldığını belirtti

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yargıtay, Reina saldırganına verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

2017 yılbaşında Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısının faili Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı

31 sanık hakkındaki süreli hapis cezaları da onanırken, 13 sanık hakkındaki hükümler bozuldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

6- PKK/ YPG'nin yerinden ettiği Tel Rıfatlılar, döndükleri ilçelerinde ev ve iş yerlerini onarıyor

İlçenin terör örgütünden kurtarılmasının ardından, yıllar önce yerinden edilen Tel Rıfatlıların ilçelerine dönüşü devam ediyor

İlçe sakinlerinden Muhammed Abdürrezak:

"Yeniden başlayacağız, evlerimizi, iş yerlerimizi tamir edeceğiz. Ailelerimizi getirmeye başladık. En kısa zamanda eski hayatımıza döneceğiz inşallah"

(Fırat Taşdemir/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal:

"Yüzde 44,38 ile sürpriz bir şekilde düşük gelen enflasyon, ikinci bir faiz indirimi için kapı açtı"

Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska:

-" Merkez Bankası'nın, para politikası görünümüne ilişkin olarak yakın vadede aralık toplantısındaki hızla faiz indirimlerine devam etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- 2024 yılında en fazla tercih edilen SUV modeller

Geçen yıl, Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modellerinde 30 bin 93 adetlik satışla ilk sırada Togg T10X yer aldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, SUV otomobillerin 319 bin 956'sı benzin motorlu, 111 bin 123'ü hibrit motorlu, 86 bin 365'i elektrikli ve 39 bin 104'ü dizel motorlu olarak kaydedildi

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul) (Grafikli)

9- Tüketici derneklerinden özel okullardaki fiyat artışlarına ilişkin velilere uyarı

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz:

"(Veliler yasal artış oranının üzerindeki zamlarda) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, 'Kendilerinden yönetmeliğe aykırı para talep edildiğini' belirterek idari yönden bir başvuru yapabilirler. Yine fazla ödedikleri veya alınmaması gereken bir paranın kendilerinden alındığı gerekçesi ve paraların iade edilmesi talebiyle tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirler"

"Tüketici hakem heyetlerinde veya tüketici mahkemelerinde velilerin lehine karar verilmekte"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük:

"(Özel okulların) Eğitim ücreti dışındaki diğer ücretlerde velilere zorlama yapamayacağı, velilerin kendi isteği ve onayıyla bu hizmetleri alabileceği yasayla belirlenmiştir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

10- İtalya'ya ihracatta rekor 12 milyar dolara dayandı

Türkiye, İtalya'ya 2024 yılında 11 milyar 993 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski:

"Türkiye'nin İtalya'ya yaptığı ihracatın artışı, her iki ülke arasındaki ticaret hacminin güçlendiğini ve Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırdığını gösteriyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Boğaziçili öğrenci, yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı geliştirdi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Atakan Özkaya'nın, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre tasarladığı yerli yapay zeka destekli eğitim asistanı platformu hayata geçti

10 binden fazla öğrencinin, yaklaşık 2 bin öğretmenin kullandığı platform, farklı ülkelerdeki öğrencilerin hizmet alabilmesi için geliştiriliyor

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı)

12- Kan bağışlarken şüphelenilen karaciğer yetmezliğinden ablasının donör olmasıyla kurtuldu

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Halil Erbiş:

"Teyzeleri annelerine karaciğerini verdi, organının yarısını verdi. Artık hani teyze yarısı, anne yarısı olmaktan çıktı"

Adapazarı'nda yaşayan 3 çocuk annesi hasta Songül Yaman:

"İkinci hayatım hem Allah'ın hem doktorların hem de ablamın sayesinde. Bu iş başıma geldiği için insanlardan rica ediyorum. Allah rızası için en azından organ bağışında bulunsunlar"

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Beşiktaş, Avrupa kupalarında 251. sınavında

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 250 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı

İspanyol takımlarıyla daha önce 16 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçlarda üçer galibiyet ve beraberlik, 10 da mağlubiyet aldı

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

14- Avrupa ve Balkan şampiyonu milli wushucu Hüseyin Eren'in gözü dünya şampiyonasında:

"Hedefim büyüklerde dünya şampiyonasına gitmek. İnşallah Türkiye şampiyonu olup dünya şampiyonasına kota almak istiyorum"

(Bilal Kahyaoğlu/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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