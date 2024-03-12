BM Gazze'ye yardımların denizden ulaşımını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika
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BM Gazze'ye yardımların denizden ulaşımını memnuniyetle karşılıyor

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların denizden ulaşımı için bir koridorun açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Kaag, deniz koridoruna Avrupa Komisyonu, Katar, BAE, İngiltere ve ABD'nin destekleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin öncülük edeceğini söyledi. Gazze'ye istenilen miktarda yardımların ulaştırılması için karadan girişlerin dışında gerçek bir alternatifin olmadığını vurgulayan Kaag, denizden açılacak koridorun sürdürülebilir insani müdahalenin bir parçası olacağını ifade etti.

12.03.2024 23:13  Güncelleme: 23:17
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Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşımı için denizden bir koridorun açılmasını memnuniyetle karşıladı.

Kaag, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne zaruri ek insani yardımların ulaşımı için denizden bir koridorun açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Deniz koridoruna Avrupa Komisyonu'nun yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İngiltere ve ABD'nin destekleriyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin öncülük edeceğine işaret eden Kaag, Gazze'ye istenilen miktarda yardımların ulaştırılması için karadan girişlerin dışında gerçek bir alternatifin olmadığının altını çizdi.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giriş için birçok noktanın olduğuna vurgu yapan Kaag, Mısır'dan Refah Sınır Kapısı ve Ürdün'ün havadan indirme çalışmalarının Gazze'deki insani çabaların temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kaag, Gazze'ye denizden açılacak koridorun ise en etkili ve mümkün olan tüm yollarla yardım sağlamaya yönelik sürdürülebilir insani müdahalenin bir parçası olacağını belirtti.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıyan geminin ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıktığı belirtilmişti.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'ndan hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 184 Filistinli öldürüldü, 72 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, İsrail, Katar, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Gazze'ye yardımların denizden ulaşımını memnuniyetle karşılıyor - Son Dakika

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