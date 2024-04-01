BM: Gazze'ye yeterli insani yardım tırı girişi yapılamıyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye hala yeterli sayıda insani yardım tırının giriş yapamadığını bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgilendirme yaptı.
Mart ayında Gazze'ye günde ortalama 159 yardım tırının giriş yaptığını aktaran Dujarric, bunun yeterli olmadığını dile getirdi.
Dujarric, hedefin Gazze'ye günde ortalama 500 insani yardım tırının giriş yapması olduğunu ifade etti.
İsrail'in Şam'a saldırısı
İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ilişkin ise Dujarric, bunun çok endişe verici olduğunu söyledi.
Dujarric, konu hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydetti.
UNRWA'nın kapatılmasına ilişkin belge gelmedi
İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kapatılması için BM'ye başvuru yaptığına ilişkin haberler hakkında ise Dujarric, "Biz böyle bir belge görmedik. Genel Sekreter'e de şimdiye kadar böyle bir belge iletilmedi." bilgisini paylaştı.
Dujarric, BM'nin UNRWA'ya ilişkin tutumunun değişmediğini vurguladı.
Ajansın milyonlarca kişi için yaşam umudu teşkil etmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, UNRWA'nın Gazze'deki insani yardımların belkemiği olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
İsrail'in Al Jazeera'yı engellemesi
Dujarric, İsrail Meclisi'nin Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onaylamasını ise "Endişe verici" olarak değerlendirdi.
Basının herhangi bir şekilde kısıtlanmasının endişe kaynağı olduğunu kaydeden Dujarric, dünya genelinde bu olumsuz eğilimin artmaya devam ettiğini söyledi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 845 Filistinli öldürüldü, 75 bin 392 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 455 Filistinli hayatını kaybetti.
Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › BM: Gazze'ye yeterli insani yardım tırı girişi yapılamıyor - Son Dakika
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