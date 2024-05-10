BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e ilave haklar tanınmasını kabul etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e ilave haklar tanınmasını kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin\'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve gözlemci statüsünde olan Filistin\'e ilave haklar tanınmasını kabul etti

Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar tasarısının Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e ilave haklar tanınmasını talep ettiğini memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Karar, uluslararası toplumun Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği desteği bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atma ve Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulunuldu.

10.05.2024 22:41
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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur." denilen açıklamada, uluslararası topluma, " İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atma" ve "Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısında bulunuldu.

BM Genel Kurulu, Filistin hakkındaki karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkat çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesini ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e ilave haklar tanınmasını kabul etti - Son Dakika

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