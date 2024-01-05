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BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: 'Gazze Şeridi, ölüm ve umutsuzluk yeri' - Son Dakika
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BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: 'Gazze Şeridi, ölüm ve umutsuzluk yeri'

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin 'ölüm ve umutsuzluk yeri' haline geldiğini söyleyen BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, bölgedeki insani durumun kritik olduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları sonucunda 22 bin 600 Filistinli hayatını kaybederken, dünya sessiz kalmaya devam ediyor. Fransa ve Ürdün ise Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: \'Gazze Şeridi, ölüm ve umutsuzluk yeri\'
05.01.2024 - 23:32,  Güncelleme: 23:34
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- BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths: "Gazze Şeridi, ölüm ve umutsuzluk yeri"

NEW YORK - Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin "ölüm ve umutsuzluk yeri" haline geldiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 91 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun bomba yağdırdığı bölgede dumanlar yükselmeye devam ederken, çoğu çocuk ve kadın 22 bin 600 Filistinli hayatını kaybetti. Bölgede yapılan katliama dünya sessiz kalırken, Gazzeliler zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in aylardır süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin "ölüm ve umutsuzluk yeri" haline geldiğini söyledi. İnsanların şimdiye kadar kaydedilen en yüksek gıda güvensizliği seviyeleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Griffiths, "Gazze'deki insanlar varlıklarına yönelik günlük tehditlerle karşı karşıyayken, dünya seyrediyor" dedi. Griffiths ayrıca, bölgede kıtlığın eli kulağında olduğunu ifade etti.

"Fransa ve Ürdün, Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırdı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kritikliğini koruduğunu belirterek, Gazze'ye hava yoluyla yardım ulaştırılması için Ürdün ile çalışıldığını söyledi. Macron, "Fransa ve Ürdün zor bir ortamda Gazze halkına ve onlara yardım edenlere havayoluyla yardım ulaştırdı" dedi.

Fransız ve Ürdünlü karışık mürettebattan oluşan iki C-130 nakliye uçağının Gazze Şeridi'ne 7 ton insani ve tıbbi yardım yardım bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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