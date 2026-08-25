BM Genel Sekreteri Gutteres\'ten Güney Sudan Kınaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Sudan'da iki barış gücü askerinin öldürülmesini kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) devriyesine kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen pusuyu en sert şekilde kınıyor" dedi.

Saldırıda 2 Etiyopyalı barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, 3'ü Etiyopyalı mavi bereli asker, 2'si Güney Sudanlı polis ve 2'si UNMISS sivil personeli olmak üzere 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sözcü, "Genel Sekreter, BM barış gücü askerlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyor. Barış güçlerine yönelik tüm saldırılar derhal soruşturulmalı, sorumlular etkin bir şekilde yargılanmalı ve hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.