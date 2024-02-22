BM Genel Sekreteri ile UNRWA İnceleme Grubu Başkanı Catherine Colonna arasında kapsamlı görüşme

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işleyişini incelemek için atanan Bağımsız İnceleme Grubu Başkanı Catherine Colonna, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "kapsamlı" bir görüşme yaptığını söyledi.

Colonna, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, yeni atandığı göreviyle ilgili, "Guterres'le buluşup kapsamlı şekilde konuştuğunu" ifade etti.

Fransız diplomat Colonna, 5 Şubat'ta kurulan Bağımsız İnceleme Grubu'nun, İsveç Howard Wallenberg Enstitüsü, Norveç'teki Christian Mickelson Enstitüsü ve Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü'nden oluştuğunu belirtti.

Pazartesi günü Kopenhag'da bu üç kuruluşun temsilcileriyle bir çalışma oturumu gerçekleştirdiklerini söyleyen Colonna, başkanlığını yaptığı kuruluşun görevinin, "bazı UNWRA personelinin 7 Ekim saldırılarına olası katılımına ilişkin iddiaları araştırmak olmadığını" vurguladı.

Colonna, bu iddiaların BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından araştırıldığını, kendi görevlerinin ise, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesini araştırıp bu yönde tavsiyeler vermek" olduğunu belirtti.

21 Mart'a kadar Genel Sekreter Guterres'e bu konuda bir ara rapor sunacağını belirten Catherine Colonna, nihai raporun ise 21 Nisan'a kadar tamamlanması gerektiği bilgisini paylaştı.

"Bu incelemede pek çok beklentinin olduğunu biliyorum." diyen Colonna, amacının, "sağlam delillere dayanan" bir rapor sunmak olduğunu kaydetti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.