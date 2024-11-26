BM Genel Sekreteri'nden Barış Çağrısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri'nden Barış Çağrısı

Guterres, Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış önerdi, nefret söylemine de dikkat çekti.

26.11.2024 15:53
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var." diyerek, Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısı yaptı.

Guterres, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (Mİ) 10. Küresel Forumu'nda konuştu.

Mİ girişiminin eş başkanları "İspanya ve Türkiye hükümetlerine" ve Mİ Dostlar Grubu üyelerine destekleri ve bağlılıkları için teşekkür eden Guterres, "dünyanın her köşesinde toplumsal dokunun ciddi anlamda bozulduğunu, gerilediğini, toplumlarda bölünme yaratmaya ve fay hatlarını genişletmeye yönelik alaycı stratejiler gördüklerini, çok zor bir dönemden geçildiğini ve bu yüzden Mİ'deki çabaların genişletilmesi gerektiğini" söyledi.

Guterres, "Sosyal medyada yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün giderek arttığını görüyoruz ve bu güçlü bir silah olarak kullanılıyor, her yerde gerilim artıyor. İnsan hakları saldırı altında. İklim krizi kötüleşmeye devam ediyor. Her türlü mezhepçilik yaygınlaşıyor. Çatışmalar ve savaşlar da bu tehditlerin her birini körüklüyor ve şiddetlendiriyor. Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısı

BM Şartı ve kararları ile uluslararası hukuk kuralları tam teşekküllü uygulanarak Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısı yapan BM Genel Sekreteri, "Gazze'de derhal ateşkes, acil ve koşulsuz barış sağlanmalı. Tüm rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın etkin ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüme doğru geri dönüşü olmayan bir sürecin başlaması gerekli." dedi.

Guterres, "Her yerde BM Şartı ve uluslararası hukukun değerlerine sahip çıkmalıyız. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi ilkeler de dahil olmak üzere bütün devletlerin bağımsızlığını korumalıyız." açıklamasında bulundu.

Barışçıl, adil ve dayanıklı toplumların temelini korurken, toplumlar, kurumlar ve kültürler arası ile çevrim içi ortamlarda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, "Herkes için insan hakları ve onur, güven ve uyumun inşası yalnızca hükümetler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilemez. Taban örgütleri de dahil olmak üzere her düzeyde sese ve eyleme ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

BM Genel Sekreteri, "özellikle dini liderlerin rolünün önemli olduğunu, kadınların karar alma süreçlerine liderlik düzeyinde katılımına ihtiyaç duyulduğunu ve gençlerin seslerinin öne çıkarılması gerektiğini" söyledi.

"İnternette yayılan nefret söylemine ve dezenformasyona son vermeliyiz"

"Denetlenmeyen dijital platformlar ve yapay zeka, nefret söylemini besliyor, daha önce görülmemiş bir hız ve erişime sahip." diyen Guterres, "insanların en kötü dürtülerine megafon tutulup şiddete yönlendirilmelerinin, sahte haber ve bilgilerle inandırıcılığı zedeleyen doğrulanmamış şeylerin ortaya çıkarılmasının engellenmesinin önem arz ettiğini" kaydetti.

Guterres, "İnternette yayılan nefret söylemine ve dezenformasyona son vermeliyiz. Nefret dolu söylemler, farklılıkları göze almayan kalıplaşmış ön yargıları ve yanlış anlamaları körüklüyor. Yanlış bilgilendirme ve açık yalanlar, antisemitizmi ve Müslüman karşıtlığı, bağnazlığı, bazı yerlerde azınlık Hristiyan topluluklarına yönelik saldırıları körüklüyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri'nden Barış Çağrısı - Son Dakika

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