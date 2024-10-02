BM Güvenlik Konseyi, İran'ın füze saldırısını görüşmek için toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Güvenlik Konseyi, İran'ın füze saldırısını görüşmek için toplanıyor

BM Güvenlik Konseyi, İran\'ın füze saldırısını görüşmek için toplanıyor

İran'ın İsrail'e fırlattığı 200 balistik füze sonrası BM Güvenlik Konseyi acil toplanıyor.

02.10.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İran'ın dün gece İsrail'e 200 balistik füze fırlatmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Fransa ve İsrail'in talebi üzerine Orta Doğu'da artan gerilimi değerlendirmek üzere bugün toplanacak.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, konseye yazdığı bir mektupta, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısının, "İran ve onun yeni cumhurbaşkanı tarafından yürütülen cazibeli saldırının bir 'serap' olduğunu ve İran'da karar vermenin dini lider ve İran'ın elinde olduğunu gösterdiğini" söyledi. İran'ı "yedi cepheden ateş çemberiyle, İsrail'i yok etmeye çalışmakla" suçlayan Danon, Güvenlik Konseyi'ni İran'ı kınamaya ve İslam Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımlamaya çağırdı.

BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği,  BM Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu'da artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere bugün acil bir toplantı yapacağını duyurdu. İsviçre misyonunun bir sözcüsü, "New York saatiyle 10.00'da bir toplantı planladık" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki çatışmanın art arda tırmanarak genişlemesini kınıyorum. Bu sona ermeli. Kesinlikle ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nden de bölge genelinde "derhal ateşkes" çağrısı yapıldı. AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tehlikeli saldırı ve misilleme riskleri döngüsü.... Kontrolden çıkıyor. Bölge genelinde acil bir ateşkese ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Terör, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi, İran'ın füze saldırısını görüşmek için toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:33:04. #1.13#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, İran'ın füze saldırısını görüşmek için toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement