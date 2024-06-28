BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikten endişeli

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, İsrail- Lübnan sınırında devam eden gerginlikten ve tedirgin edici söylemlerden son derece endişeli olduklarını belirtti.

Shamdasan, AA muhabirinin, "Son dönemde birçok ülke, İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyon nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına 'ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme' çağrısı yaptı. Lübnan'da son durum nedir? Bir çatışmanın veya savaşın eşiğinde miyiz? Bu yüzden mi ülkeler vatandaşlarına bu uyarıları yapıyor?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"Halihazırda yüzlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve on binlerce kişinin yerinden edildiği bu durumdan (İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim) son derece endişeliyiz. Ayrıca tedirgin edici söylemler de artıyor" ifadesini kullanan Shamdasan, "gerginliğin azaltılması ve çatışmaların durdurulması" çağrısını yineledi.

Shamdasan, sivillerin öldürüldüğü bildirilen olayların kapsamlı şekilde soruşturulmasının önemine işaret etti.

Ölenler arasında çocukların, sağlık görevlilerinin ve gazetecilerin olduğuna dair çok endişe verici raporlara sahip olduklarını aktaran Shamdasan, "Uluslararası insancıl hukuka uyma konusunda ciddi kaygılarımız var ve taraflara bu konudaki yükümlülüklerini hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında, son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.