İşgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısı 196\'ya ulaştı

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NEW Birleşmiş Milletler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında (İsrail tarafından) öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Acilen insani ateşkes çağrısında bulunduklarını yineleyen Dujarric, BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarıyla İsrail'in hava saldırısında öldürülmeden 1 gün önce bir araya geldiğini bildirdi.

Dujarric, Kaag'ın saldırıyı dehşetle karşıladığını belirterek, öldürülenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

İnsani yardım çalışanlarından edindikleri bilgiyi aktaran Dujarric, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını duyurdu.

Dujarric, Gazze'nin insani yardım çalışanı olarak görev yapmak için dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mesajının ne olduğunun sorulmasına ilişkin ise Dujarric, "Genel Sekreter'in mesajı çok açık. İnsani yardım çalışanlarının işini yapmasına izin verin. Güvende yapmalarına izin verin." dedi.

Dujarric, İsrail'in WCK saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurduğunu, sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

Çok sayıda BM personelinin de bölgede öldürüldüğünü kaydeden Dujarric, söz konusu kişilerin daha önce İsrailli yetkililerle irtibata geçilerek bildirilen yerlerde öldürüldüğünü dile getirdi.

Dujarric, söz konusu ölümlerle ilgili İsrail'in açıklama yapmamasını ise "büyük bir tezat" olarak nitelendirdi.

Her türlü sivil ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını anlatan Dujarric, tüm bireylere saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.