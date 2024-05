BM, İsrail\'in AP\'nin canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail makamlarının yeni medya yasasını gerekçe göstererek Al Jazeera televizyonuna hizmet sağlayan ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) Gazze Şeridi sınırındaki canlı yayın ekipmanlarına el koymasına tepki gösterdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, olaya ilişkin detayları İsrail basınında gördüğünü belirterek, "Bu şok edici." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirebilmesi gerektiğinin altını çizen Dujarric, "Associated Press, hiçbir tacize maruz kalmadan özgürce çalışabilmeli." dedi.

İsrail İletişim Bakanlığı yetkilileri Gazze Şeridi yakınlarındaki Sderot kentinde canlı yayın hizmeti yapan AP ekibinin bulunduğu noktayı basarak ekipmanlarına el koymuştu.

İsrailli yetkililerin, AP'nin yakın zamanda ülkede yasaklanan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna canlı yayın hizmeti sağladığı yönünde haber ajansına gerekçe sunduğu belirtilmişti.