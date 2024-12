BM, İsrail'in Hastane Müdürü Gözaltını Kınadı

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltına almasına tepki göstererek, hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapı ve sivilin hedef alınmasını kınadığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Nino, insanların hayatta kalmasını sağlayacak her şeyin saldırılarla yok edildiğine dikkati çekerek, buna sağlık tesisleri ve insani yardım erişiminin de dahil olduğunu söyledi.

Nino, Kemal Advan Hastanesinin artık kullanım dışı olduğunu, BM ve ortaklarının hastaneden 10 hastayı tahliye ettiğini ve bunların 4'ünün İsrail tarafından gözaltına alındığını dile getirdi.

Halihazırda hastanede 7 hasta ve 15 personelin bulunduğunu ancak tıbbi bakım sağlanamadığını belirten Nino, hastanenin büyük yıkıma uğradığını, su ve elektrik bulunmadığını ifade etti.

Nino, BM'nin Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınayıp kınamadığının sorulması üzerine, "Özellikle hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapı ve sivilin hedef alınmasını kınıyoruz." dedi.

Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için sahada irtibatların sürdüğünü söyleyen Nino, "Masum olan hiçbir sivil gözaltına alınmamalı." diye konuştu.

Nino, Ebu Safiyye dahil tüm ihtiyaç sahiplerinin güvene kavuşturulması gerektiğini belirterek, bunun için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." bilgisi verilmişti.