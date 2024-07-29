BM: İsrailli askerler suçlu bulunursa hesap vermeli

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli askerler tarafından cinsel işkenceye maruz bırakılan Filistinli tutuklu hakkında, "Eğer askerler suçlu bulunursa, hesap vermeli." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrailli askerler tarafından Sde Teiman Hapishanesi'nde cinsel işkenceye uğrayan Filistinli tutuklu hakkında bir soru sormak istiyorum. Bununla ilgili 10 İsrail askerinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Ancak askerlerin gözaltına alınmasına ilişkin tepkiler ve protestolar var. Tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.

BM'nin insan hakları personelinin İsrail'de farklı yerlerde tutuklulara yönelik muameleyi incelediğini aktaran Dujarric, bunun ardından bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Dujarric, "Eğer askerler suçlu bulunursa, hesap vermeli." ifadesini kullandı.