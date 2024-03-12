BM Kadının Statüsü Komisyonu'nda çatışma bölgelerindeki kadınların durumu masaya yatırıldı

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Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 68. oturumu toplantıları çerçevesinde Türkiye'nin düzenlediği programda, çatışma alanlarında kadınların ve kız çocuklarının durumu masaya yatırıldı.

BM'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde "Anlatılmayanı Ortaya Çıkarmak: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" başlıklı oturum düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğindeki oturuma Katar Sosyal Gelişme ve Aile Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Ukrayna Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Iryna Postalovska ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya katıldı.

Moderatörlüğünü AA'nin BM muhabiri Şerife Çetin'in yaptığı oturumda, Filistin Kadın İşleri Bakanı Hamad, soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden özellikle kadın ve çocuklara dikkati çekerek, "Bu soykırımda gerçek acıyı kadınlar çekiyor, bu saldırılarda konutların yerle bir edilmesinde, açlığa mahkum edilmede, en büyük yük onların omuzlarında." diye konuştu.

Hamad, BM'nin Gazze'de devam eden soykırımı durdurmada başarısız olmasını da eleştirerek, bu kuruma olan güvenin kaybolduğunu söyledi.

Katılımcılara Gazze'de yaşananlara yönelik video izleten Hamad, "İsrail'in saldırıları altında çok uzun süredir halkımız en basit insani haklardan mahrum edilmiş durumda acı çekiyor." ifadesini kullandı.

Katar Sosyal Gelişme ve Aile Bakanı Al Misnad, çatışma bölgelerinde özellikle fiziksel özürlü kadınların ve çocukların durumuna dikkati çekerek, bu konuda ortak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Postalovska da çatışma bölgelerindeki yıkım ve ölümlerin yanında, yaşanan şiddetin özellikle kadın ve çocuklarda travmalara neden olduğunu belirtti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durum Yardım Koordinatör Yardımcısı Msuya da çatışma görülen ülkelerde kadınlara şiddet uygulandığını belirterek, "Kadınlar susturuluyor, sürece katılımı engelleniyor, şiddete ve teslimiyete maruz kalıyor." şeklinde ifadeler kullandı.

Oturumun sonunda katılımcılar panelistlere sorular sorarak görüşlerine başvurdu.