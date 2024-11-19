BM: Karadeniz Hala Gerilim Noktası - Son Dakika
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BM: Karadeniz Hala Gerilim Noktası

DiCarlo, Karadeniz'in güvenliği ve Ukrayna'daki sivil kayıplar hakkında endişeleri dile getirdi.

19.11.2024 01:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Karadeniz'in hala bir gerilim noktası olmaya devam ettiğini belirterek, bölgedeki deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestini desteklemek için ilgili tüm taraflarla temasın süreceğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Oturuma BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına katılan DiCarlo, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya "tam kapsamlı işgal başlatmasının" üzerinden 1000 gün geçtiğini anımsattı.

Bu 1000 günde BM Şartı ve uluslararası hukukun alenen ihlal edildiğini belirten DiCarlo, Ukraynalı milyonlarca insanın acı, yıkım ve umutsuzluk içinde yaşadığını dile getirdi.

DiCarlo savaşın durmaksızın devam ettiğine işaret ederek, Şubat 2022'den bu yana en az 12 bin164 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların arasında 600'den fazla çocuğun da bulunduğunu anlattı.

Yaklaşık 26 bin 871 kişinin ise yaralandığını aktaran DiCarlo, gerçek rakamların ise çok daha yüksek olabileceğine işaret etti.

"Tüm taraflar sivillerin güvenliğini sağlamak zorundadır"

DiCarlo, Rusya'nın hafta sonu 20 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) ile tüm Ukrayna bölgelerindeki enerji altyapısını hedef alarak, ciddi hasar ve can kaybına yol açan bir saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Dün gece, Ukrayna güçlerine, ortaklar tarafından sağlanan uzun menzilli silahların Rusya içindeki hedeflere karşı kullanma izni verileceği basında yer aldı. Şunu netleştirmek isterim: Tüm taraflar, nerede olurlarsa olsunlar sivil halkın güvenliğini ve korumasını sağlamak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna genelinde giderek daha fazla konut alanını da hedef aldığını aktaran DiCarlo, "Ukrayna'daki kritik sivil ve enerji altyapıları sistematik olarak hedef alınmakta ve tahrip edilmekte, birçok Ukraynalı temel ihtiyaçlara erişimden mahrum kalmaktadır. En az 580 sağlık tesisi zarar görmüş veya yıkılmış, birçok ilk yardım görevlisi ve sağlık personeli hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır." dedi.

DiCarlo, milyonlarca insanın hayat kurtarıcı insani yardıma muhtaç olduğunu, ülke içinde yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden edildiğini, 6,8 milyon kişinin ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

"Karadeniz hala bir gerilim noktası olmaya devam ediyor"

"Karadeniz hala bir gerilim noktası olmaya devam etmektedir." diye konuşan DiCarlo, Rusya'nın, özellikle Odessa'daki sivil gemilere ve liman altyapısına yönelik yeniden başlattığı saldırıların, küresel gıda güvencesizliğini daha da derinleştirdiğinin altını çizdi.

DiCarlo, "Karadeniz'deki deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestini desteklemek için ilgili tüm taraflarla temasımı sürdürmeye kararlıyım." şeklinde konuştu.

Son günlerde Kuzey Kore'den binlerce askerin çatışma bölgesine gönderilmesi ve savaşa katıldığına ilişkin haberlerin son derece endişe verici olduğunu söyleyen DiCarlo, "Bu durum, yangına körükle gitmek anlamına gelir ve bu patlayıcı çatışmayı daha da tırmandırarak uluslararası boyuta taşıyacaktır. Şüphe yok ki, Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu savaş, küresel etkileri olan bir çatışmadır. Bölgesel istikrarı zayıflatmakta ve jeopolitik bölünmeleri derinleştirmektedir. Bu savaşın sona ermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Karadeniz, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

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