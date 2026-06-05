BM, Lübnan'da İsrail'in Askeri Faaliyetlerini Raporladı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerinin yoğun askeri faaliyetlerinin sürdüğünü, dün İsrail mevzilerinden 773 ateş açma vakasının tespit edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki son durumla ilgili bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) görevlilerinin Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerinin yoğun faaliyetlerini gözlemlemeye devam ettiğini belirten Dujarric, bu faaliyetler arasında hava saldırıları ve helikopter atışlarının da yer aldığını söyledi.

Dujarric, "Dün, UNIFIL barış güçleri, operasyon bölgesinde Mavi Hattın güneyindeki İsrail mevzilerinden kaynaklanan toplam 773 ateş açma vakasını rapor etti. Ayrıca, kuzeyden güneye de 15 atış tespit edildi." dedi.

İsrail güçlerinin ayrıca bölgedeki UNIFIL mevzisinin yakınında iki kontrol noktası kurduklarına dikkati çeken Dujarric, "Burada defalarca belirttiğimiz gibi, UNIFIL'in görevini yerine getirmesi için operasyon alanının tamamında tam hareket özgürlüğü gereklidir." diye konuştu.

Ülkedeki insani yardım çalışmaları konusunda da Dujarric, BM'nin Lübnan hükümeti ile haziran-ağustos dönemini kapsayacak şekilde ek 331,5 milyon dolarlık "Lübnan Acil Yardım Çağrısı" başlattığı bilgisini paylaştı.