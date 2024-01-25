BM Raporörleri, AİHM Kararını Memnuniyetle Karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Suriyeli düzensiz göçmenlere sahil güvenliği tarafından ateş açıldığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etmesiyle ilgili kararı memnuniyetle karşıladı.

Raportörler, AİHM'nin, İsveç'te yaşayan 3 Suriyeli düzensiz göçmenin, açılan ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden akrabaları adına 2016'da Yunanistan aleyhine açtığı davayı karara bağlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AİHM'nin Yunanistan'ın 2014'te sahil güvenlik güçlerinin göçmen ve sığınmacıları taşıyan gemiye ateş açması sonucu Suriyeli bir mültecinin yaşam hakkını ihlal ettiği yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Kararın, ülkelerin denizdeki göçmenlerin yaşamlarına saygı duyma yükümlülüklerini yineleyen önemli bir dönüm noktasına işaret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, AİHM'nin kararında, Yunanistan'ın kendi deniz gözetleme operasyonları alanında potansiyel olarak ölümcül güç kullanımını engelleyen etkili bir yasal çerçeve oluşturamadığı vurgulandı.

Bu olaya ilişkin Yunan makamları tarafından yürütülen soruşturmaların etkisiz olduğu da yer aldı.

Açıklamada, Yunanistan'a yönelik, özellikle Akdeniz'de göçmen teknelerinin durdurulması, sığınmacı ve mültecilerin gözaltına alınıp iade edilmesi sırasında uluslararası insan hakları hukuku ile uluslararası mülteci hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uyması yönündeki çağrı yinelendi.

AİHM, 17 Ocak'ta, 2014'te Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etmişti.

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