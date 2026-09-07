BM Raportörü Albanese: Gazze'deki enkaz kaldırma, vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemeli - Son Dakika
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BM Raportörü Albanese: Gazze'deki enkaz kaldırma, vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemeli

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BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki enkaz kaldırma çalışmalarının İsrail'in uluslararası suçlarına ilişkin kanıtları yok etmemesi ve insan kalıntılarının bulunmasını engellememesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki enkaz temizleme çalışmalarının, İsrail'in buradaki uluslararası ve vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemesi için çağrıda bulundu.

Albanese, İsrail'in işgali, saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in askeri kontrolü altındaki Gazze'de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin, vahşet suçlarının izlerini silmenin ve İsrail'in yasadışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, "Gazze'de devam eden enkaz kaldırma, kırma ve yeniden yerleştirme çalışmaları, (İsrail'in işlediği) uluslararası suçların kanıtlarını yok etmemeli veya kuşatma altındaki bölgede insan kalıntılarının bulunmasını ve tanımlanmasını engellememeli. Gazze'nin enkazı, soykırım da dahil olmak üzere iddia edilen uluslararası suçların soruşturulmasıyla ilgili insan kalıntıları ve fiziksel kanıtlar içeriyor." dedi.

Filistinli yetkililerin enkaz altında 10 binden fazla kişinin olduğunu tahmin ettiğini kaydeden Albanese, Gazze'nin neredeyse yüzde 70'inin erişim kısıtlamalarına ve değişen derecelerde İsrail askeri kontrolüne tabi olduğunu vurguladı.

"Vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmek yasa dışıdır"

Albanese, "Yıkıma uğramış Gazze'de moloz, sadece inşaat atığı değil, bir suç mahallinin, bir mezarlığın ve 2 yıl süren acımasız ve anlamsız bir bombalama kampanyası sırasında yaşananların maddi kaydının bir parçasıdır." diye konuştu.

Gazze'deki molozlarda insan kalıntılarının bulunma olasılığının teorik olmaktan çok uzak olduğunu kaydeden Albanese, Filistinlilerin, 4 Ağustos 2026'da, Gazze'de Kasım 2023'te yıkılan binaların enkazından 17 gün süren çalışmalar sonucunda çıkarılan geniş bir ailenin 112 üyesini toprağa verdiğini ve aynı saldırıda hayatını kaybeden 41 kişinin kalıntılarına ise hala ulaşılamadığını ifade etti.

Albanese, İsrail ordusu veya müttefikleri ulaşmadan enkaz altındaki Filistinlilere ulaşılması ve kimlik tespitinin yapılmasının hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Enkaz kaldırma işleminde yer alan devlet aktörleri ve şirketler, uluslararası suçların kanıtlarını yok ederek, bu suçlarla bağlantılı olarak uluslararası cezai sorumluluk altına girebileceklerini unutmamalı. Herhangi bir enkaz kaldırma işlemi, Filistinliler tarafından tasarlanmış ve Filistinlilerin güvenini kazanmış aktörler tarafından desteklenen bir plan bağlamında gerçekleşmeli. Vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmek yasa dışıdır. Gazze'nin yeniden inşasının, geçmişinin ve mağdurları için adaleti sağlamak için gerekli kanıtların silinmesine bağlı olması kabul edilemez."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Raportörü Albanese: Gazze'deki enkaz kaldırma, vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemeli - Son Dakika

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