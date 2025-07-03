BM Raportörü: İsrail Soykırımın Sorumlusu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Filistin topraklarındaki durumu kıyamete benzeterek, "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu." dedi.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında İsrail'in Filistinlilere karşı soykırımının ekonomik etkenlerini inceleyen "İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine" başlıklı raporunu tanıttı.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun "kıyamete" benzediğini ifade eden Albanese, "İsrail modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusu." diye konuştu.

Albanese, raporun İsrail'in Filistinlileri yok etme, tecrit etme ve gözetleme yoluyla yerinden etmesini mümkün kılan ekonomik koşulları ortaya koyduğunu vurguladı.

-"Sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, ölüm tuzağı"

İsrail'in, BM'nin Gazze'ye insani yardım konusundaki son işlevini de ortadan kaldırdığını belirten Albanese, "Sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı, bombardıman altında açlıktan bir deri bir kemik kalmış ve yok edilmek üzere işaretlenmiş bir nüfusu öldürmek ya da kaçmaya zorlamak üzere tasarlanmış bir ölüm tuzağından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Albanese, Gazze'de insanların hayal edilenin ötesinde acılara katlanmaya devam ettiğini, resmi rakamlara göre 200 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin 1967'den bu yana "en büyük zorla yerinden edilme" durumuyla karşı karşıya kaldığını kaydeden Albanese, "Silahlı yerleşimciler ortalığı kasıp kavururken, 900 kontrol noktası ve diğer engeller günlük yaşamı boğarken, yaklaşık 1000 kişi öldürüldü, 10 bin kişi yaralandı, 10 bin kişi gözaltına alındı ve birçoğu işkence gördü." şeklinde konuştu.

Albanese, bütün bunlar olurken Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'nın Ekim 2023'ten bu yana "dolar bazında yüzde 213 artış gösterdiğini" aktararak, bu artışın "geçen ay 67,8 milyar dolara, toplamda ise 125,7 milyar dolara" denk geldiğini söyledi.

İsrail'in yeni silahları, gözetleme teknolojilerini, insansız hava araçları gibi savaş teknolojilerini test etmek için soykırımı "bir fırsat olarak" kullandığını belirten Albanese, "Elbit Systems, İsrail Savunma Bakanlığının inovasyon ödülünü kazanırken, Lockheed Martin ve bin 650 diğer şirketten oluşan küresel bir ağ, İsrail'in F-35 savaş uçaklarını ilk kez canavar modunda uçurmasından ve gizli modda çalıştığından dört kat daha fazla, 22 bin kiloya kadar mühimmat taşımasından yararlandı." dedi.

Albanese, çok sayıda silah şirketinin İsrail'i silahlarla donatarak rekor karlar elde ettiğine dikkati çekerek, her devletin "soykırım ekonomisine dönüşmüş olan işgal ekonomisinden" tamamen uzak durması ve ilişkisini sona erdirmesi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 12 Filistinli hayatını kaybetti, 134 bin 592 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 454 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 551 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.