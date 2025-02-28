BM Raporu: Güney Sudan'da İstikrarsızlık Süregeldi

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Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan İnsan Hakları Komisyonu'nun en son raporunda Güney Sudan'ın siyasi ve askeri liderlerinin şiddet ve istikrarsızlığı körüklediği öne sürüldü.

Komisyon, 24 sayfalık raporunu bugün Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'ne sundu ve ana bulguların yer aldığı 10 sayfalık özet paylaştı.

Raporda, "Bağımsızlığından bu yana geçen uzun yıllara ve verilen barış taahhütlerine rağmen, siyasi liderlerin ülke çapında şiddetle iktidar mücadelesine devam etmesi ve halkı yüzüstü bırakması kabul edilemez." değerlendirmesi yapıldı.

2024'te yürütülen soruşturmalarda aynı bölgelerde aynı insan hakları ihlallerinin tekrarlandığının tespit edildiği ifade edilen raporda, "Bu ihlallerde genellikle aynı kamu ve askeri yetkililer yer alıyor. Cinsel şiddet çatışma sırasında ve dışında devam ederken, üst düzey yetkililer keyfi infazları onaylamaya, çocukları zorla silah altına almaya ve cinsel köleliğe zorlamaya devam ediyor." denildi.

Komisyonun 2024 yılı boyunca Güney Sudan'da yaptığı bağımsız soruşturmalara, yetkililerle yapılan görüşmelere, açık kaynaklardan elde edilen bilgilere ve adli kanıtlara dayanan" raporda "Güney Sudan'ın siyasi ve askeri liderlerinin şiddet ve istikrarsızlığı körüklüyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, insan hakları ihlallerinin tekrar edilmesinin, yaygın cezasızlık, yönetişimde hesap verebilirliğin olmaması ve ulusal servetin güvenilir kurumlar oluşturmak yerine başka yönlere harcanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altı çizildi.