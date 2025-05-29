BM Sözcüsü'nden Gazze Eleştirisi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) eski sözcüsü Christopher Gunness, ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetlerini sert bir dille eleştirerek, bu kuruluşun İsrail'in "insani yardımı silahlaştırma" amacının bir parçası olduğunu söyledi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail basınından kaynakların Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ettiği "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın kuruluşunu ve amaçlarını anlatan Gunness, bu vakfın neden Gazze'de insani yardım faaliyetleri yürütemeyeceğini AA muhabirine değerlendirdi.

Gunness, "Bu, veteranlar, paralı askerler ve askeri üniformalarını çıkarmış bir grup eski asker tarafından yönetilen bir vakıf. İnsancıl gibi davranıyorlar ama öyle değiller. Bu insani yardımı silahlaştırma amacının bir parçası." dedi.

Gazze'de etnik temizlik ve zorla yerinden etme

Gazze'deki durumu "etnik temizlik ve zorla yerinden etme" olarak tanımlayan Gunness, "Etnik temizlik ve zorla yerinden etme, İsrail'in yapmaya çalıştığının çok önemli bir parçası. Ayrıca açlığın savaş silahı olarak kullanılması var. Temelde olan şey bu. Ama biliyorsunuz, soykırımı gizleyemezsiniz. Bu, İsrail'in soykırım niyetinin bir parçası ve Amerikalılar bunu destekliyor." diye konuştu.

İsrail'in soykırımı gerçekleştirdiğini, ABD'nin ise silah tedarik ederek destek verdiğini belirten Gunness, söz konusu vakfın faaliyetlerinin Gazze'de daha fazla şiddet ve huzursuzluğa yol açacağını kaydetti.

Gunness, Gazze'de insani yardımların dağıtıldığı sırada çok sayıda Filistinlinin kafes şeklindeki tel örgülerle ayrılmış şekilde sıraya dizildiği görüntüleri hatırlatarak,, "İnsani yardımların ulaştırılması dün ekranlarımızda gördüğümüz hale getirildi: mutlak açlık, kıtlık ve tamamen onur yoksunluğu." ifadelerini kullandı.

Geçmişteki benzer olayları anımsatan Gunness, şunları kaydetti:

"Geçen yılın şubat ayının sonunda 'Un Katliamı' olarak bilinen olayı yaşadık. Un Katliamı'nda ne oldu? Bir grup paralı askerin İsrail tarafından yardım kamyonlarıyla içeri (Gazze'ye) girmesine izin verildi. Gecenin ortasında içeri girdiler ve araçları İsrail kontrol noktasının yanına park ettiler. Açlıktan ölmekte olan Filistinliler, çocuklar ve aileler gıda almak için çok çaresizdi. İsrail ordusu bu insanlara ateş açtı ve 117 kişiyi öldürdü, 700'den fazla kişi yaralandı."

Vakfın eski CEO'su istifa etti

Gunness, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın, BM'nin dört insani ilkesi olan tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik ve zarar vermeme ilkelerini ihlal ettiğini vurgulayarak, "Gazze'dekilerle herhangi bir görüşme yapılmadı. Yardımların düzgün bir şekilde planlanması gerekiyordu, uygun altyapının mevcut olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Vakfın eski CEO'su Jack Wood'un kuruluştan istifa etmesini değerlendiren Gunness, "İstifa etmesine çok sevindim ve keşke herkes bu vakıftan istifa etse ve keşke tüm bu iş durdurulsa. Doğru yönde bir adım ama bu istifayı yetersiz ve çok geç buluyorum. Jack Wood bunun bir felaket olacağını anladı ve istifa etti." dedi.

Gunness, UNRWA'nın tarihsel önemine değinerek, "UNRWA, 1 Mayıs 1950'de Filistin'de faaliyete geçti. Yani UNRWA'nın bu topluluklarla 75 yıllık çalışma geçmişi var. Güvenleri var. Bu arada, UNRWA personelinin kendisi Filistinli mülteci." diye konuştu.

UNRWA'nın bu konudaki benzersiz konumunun altını çizen Gunness, "Sadece UNRWA'nın burada insani yardımı sağlayacak altyapısı var. Sadece UNRWA'nın daha önce birçok kez gittiğim büyük gıda depoları var. Sadece UNRWA'nın gıda dağıtım merkezleri ağı var. UNRWA'nın 12 bin personeli var ve şu anda Gazze'de gıda dağıtmak için hala çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gunness, kısıtlamaların kaldırılarak UNRWA'nın yeniden devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla göç etmeye zorlaması

Eski Sözcü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri göç etmeye zorlayarak sözde dağıtım merkezlerine yerleştirmeyi amaçladığına dikkati çekerek, "Gazze'nin bazı bölgelerini boşaltmak istiyorlar. Böylece yerleşimciler etnik temizlik planının bir parçası olarak boşalan bu bölgelere taşınabilsin." şeklinde konuştu.

Uluslararası Adalet Divanının geçici tedbirlerine de değinen Gunness, "Ocak ayında UAD geçici tedbirler verdi ve bunlardan biri Gazze'de insani yardıma kesintisiz erişim sağlanmasıydı. Yani İsrail temel olarak Gazze'ye giden tüm geçitleri günde 24 saat açmak ve yardımın akmasına izin vermek zorundaydı. Bunu yapmadı ve sadece bu hareketiyle bile UAD'ye meydan okuyor." dedi.

Gunness, "Dün açlıktan isyan edenleri gördüğünüz yerden sadece birkaç yüz metre uzakta, Refah kapısının güney tarafında kilometrelerce yardım kamyonu sıralanmış Mısır'a doğru uzanıyor ve orada öylece duruyorlar. Bağışçılar aylardır tüm gıdalarını Gazze'nin hemen dışındaki kamyonlarda bekletiyorlar ve İsrail'e sadece bir kapıyı açması için siyasi baskı yapmıyorlar." diye konuştu.