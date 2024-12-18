BM Yardım Misyonları Kuzey Gazze'de Engelleniyor - Son Dakika
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BM Yardım Misyonları Kuzey Gazze'de Engelleniyor

İsrailli yetkililer, BM'nin Kuzey Gazze'ye ulaşan yardım misyonlarını çoğunlukla engelliyor.

18.12.2024 14:37
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler insani yardım kuruluşları, İsrailli yetkililerin Kuzey Gazze'nin abluka altındaki bölgelerine giden BM liderliğindeki yardım misyonlarını çoğunlukla engellediğini bildirdi. Salı günü 3 BM yardım misyonunun daha engellemesiyle bu ay engellenen misyon sayısının 41'e çıktığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsraillilerin 1-16 Aralık tarihlerinde vilayete gıda ve su götürmek üzere planlanan iki misyonu daha engellediğini kaydetti.

OCHA, "Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliye'deki kuşatma altındaki bölgelere ulaşmaya çalışanlar başta olmak üzere Kuzey Gazze'ye yönelik BM liderliğindeki yardım misyonlarının büyük bir çoğunluğu engelleniyor" dedi.

Kuşatma sırasında yerlerinde kalan sivillerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan ofis, yetkililerin gıda, su, sağlık ve diğer kritik yardımları ulaştırmaya çalışan BM ve insani yardım ortaklarının çalışmalarını kolaylaştırması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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