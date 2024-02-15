BM yetkilisi: Refah kentine yapılacak askeri saldırı, Filistinlilerin Mısır\'a yayılmasına neden olabilir

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve İsrail'in saldırıları altındaki Refah kentine yapılacak olası bir askeri saldırının, oradaki Filistinlilerin Mısır'a yayılması ihtimalini taşıdığını bildirdi.

Mısır'ın BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmed Ihab Gamaleldin'in öncülüğünde "Gazze'deki insani duruma ilişkin güncel bilgiler" başlıklı toplantı düzenlendi.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen toplantıya, Gamaleldin'in yanı sıra Griffiths, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Kate Forbes, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lokyear, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Küreselleşme Bölümü ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, diğer BM kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ile BM üyesi ülkelerin temsilcileri katıldı.

Gamaleldin'in açılış konuşmasının ardından söz alan Griffiths, Gazze Şeridi'nin güneyinde ve Mısır sınırında yer alan Refah kentinde 1 milyonu aşkın Gazzelinin sıkışmış durumda olduğunu belirtti.

Griffiths, Refah'takilerin birçoğunun İsrail'in bombardımanlarından kaçtıktan sonra çadır kamplar ve derme çatma barınaklarda yaşadığını anlattı.

Refah'a yönelik askeri bir operasyon başlaması halinde orada toplanan Filistinlilerin Mısır'a yayılma olasılığı konusunda uyarıda bulunan Griffiths, bunun bir "kabus" olacağını vurguladı.

Griffiths, halihazırda Gazze'nin hiçbir yerinde "güvenli bir alana tahliye" işleminin gerçekleştirilemeyeceğinin altını çizdi.

Gazze'dekilere yardım için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Griffiths, buradan ayrılmayacaklarını ve faaliyetlerini arttırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Gazze için yeni bir "Marshall Planı" önerisi

UNCTAD Küreselleşme Bölümü ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Kozul-Wright, Gazze'nin, İsrail ile Hamas arasında devam eden çatışmalardan kurtarılması için yeni bir "Marshall Planı"na ihtiyacı olacağını söyledi.

Kozul-Wright, Gazze'deki hasarın 2014'te 7 hafta süren savaş sırasındaki yaşananın 4 katı olduğuna işaret etti.

Gazze'deki savaşın durması halinde yeniden inşa sürecinin tahmini tutarının 20 milyar dolar dolaylarında olduğunu dile getiren Kozul-Wright, "Bu tahmin uydu görüntüleri ve diğer bilgilere dayanıyor. Daha kesin bir tahmin için araştırmacılar Gazze'ye girmeli." dedi.

Büyükelçi Begeç ise, "Uluslararası sistem ahlaki otoritesini Gazze'de islenen suçlarla tüketmiştir. Gazze'deki vahşete sebep olanlar ve destek verenler de bunun sorumlusudur." ifadelerini kullandı.