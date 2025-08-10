BMGK'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BMGK'dan İsrail'e Tepki

10.08.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMGK'nın daimi üyeleri, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarını genişletmesine karşı çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi 5 üyesinden ABD hariç diğer 4 ülke, İsrail'in " Gazze'deki askeri operasyonlarını daha da genişletme" kararına karşı çıktı.

BMKG'de Orta Doğu ve Filistin konulu oturum düzenlendi.

Konseyin daimi üyelerinden İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya İsrail'in "Gazze'deki askeri operasyonlarını daha da genişletme" kararına karşı çıkarken, ABD ise İsrail'e desteğini sürdürdü.

İngiltere

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, yaptığı konuşmada, İsrail'in, "Gazze'deki askeri operasyonları genişletme" kararının hiçbir yararı olmayacağını, aksine "zaten felaket boyutlarında olan insani krizi daha da kötüleştireceğini" söyledi.

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü, yüzlerce sivilin temel gıda malzemelerine ulaşmaya çalışırken öldürüldüğünü hatırlatan Kariuki, "Bu insanlık dışı muamele haklı gösterilemez." ifadelerini kullandı.

Kariuki, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen tüm kısıtlamalarını "acil ve kalıcı" olarak kaldırması çağrısı yaptı.

Fransa

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jay Dharmadhikari de "Fransa, İsrail hükümetinin askeri operasyonlarını genişleterek Gazze kentini kontrol altına alma planını en güçlü şekilde kınamaktadır." dedi.

Bu planla İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamı üzerinde askeri kontrol kurmayı hedeflendiğini belirten Dharmadhikari, Fransa'nın İsrail hükümetinden bu kararı geri almasını talep ettiğini söyledi.

Dharmadhikari, İsrail'in en yoğun nüfuslu Gazze bölgelerinde "askeri operasyonlarını genişletmesi ve yoğunlaştırmasının" Gazze Şeridi ve Gazze'nin diğer bölgelerinde dramatik insani sonuçlara yol açacağını ifade etti.

Derhal ve kalıcı ateşkes talep eden Dharmadhikari, "Gazze Şeridi'nin geleceği, Filistin Yönetimi tarafından yönetilecek bir gelecekteki Filistin devleti çerçevesinde olmalıdır." diye konuştu.

Çin

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong ise İsrail'in Gazze'ye süren saldırılarının eşi benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığını vurgulayarak, "Uluslararası toplumun ateşkes ve saldırıların durdurulması çağrılarına rağmen, durum endişe verici şekilde daha da tehlikeli bir yöne doğru ilerlemektedir." dedi.

Fu, Gazze'nin işgal edilmesine yönelik her türlü girişime kesinlikle karşı çıkılması gerektiğini söyleyerek, İsrail'in işgal kararının ciddi endişe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin Filistin halkına ait ve Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Fu, "İsrail hükümeti, hem uluslararası toplumun hem de kendi halkının çağrısını dinlemeli, derhal gerilimi tırmandırmayı durdurmalı ve Gazze'deki askeri operasyonlarını sona erdirmelidir." diye konuştu.

Fu, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi çağrısı yaparak İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası insani hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi, tüm sınır kapılarını açması, yardıma erişim üzerindeki kısıtlamaları kaldırması gerektiğine dikkati çekti.

Rusya

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, İsrail'in Gazze'yi işgali kararına tepki göstererek, bu kararın uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu vurguladı.

Polyanskiy, bu kararın iki devletli çözüme ciddi darbe vuracağını ifade ederek İsrail'in Gazze'yi işgal kararını kınadı.

İsrail'i uluslararası hukuk ve BMGK kararlarına uymaya çağıran Polyanskiy, İkinci Dünya Savaşı'nda Holokost'u yaşamış Yahudi halkının bugün Filistinlileri yok etmeye çalışmasının, tarihten hiç ders alınmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

İsrailli yetkililerin sivil nüfusa ihtiyaç duydukları şeyleri sağlama niyetinde olduklarına dair kamuoyuna yaptıkları açıklamaların inandırıcı olmadığını söyleyen Polyanskiy, "İsrail'in gıda dağıtımı için kullandığı yöntemler iyi biliniyor. Bu yöntemler insanlık dışıdır." dedi.

Açlığın bir silah olarak kullanılmasının savaş suçu ve insanlığa karşı suç olduğunu ifade eden Polyanskiy, "Bu insanlık dışı katliamın sona ermesi için daha kaç Filistinlinin ölmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Polyanskiy, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin Hamas veya Filistin yönetiminin kontrolüne geçmesine izin vermeyeceklerine dair açıklamasını hatırlatarak, bu tutumun Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini kabul eden pek çok uluslararası hukuki ilkeyle çeliştiğini belirtti.

ABD

Öte yandan ABD, BMGK'nin İsrail'in "Gazze'deki askeri operasyonlarını daha da genişletme" kararına karşı çıkmasına tepki gösterdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "ABD'nin esirleri kurtarmak ve Gazze'deki durumu sona erdirmek için yoğun çaba sarf ettiğini" savundu.

Shea, BMGK'de düzenlenen oturumun "ABD'nin bu çabalarına engel olduğunu" öne sürdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "ancak Hamas esirleri serbest bırakırsa" biteceğini söyleyen Shea, BMGK üyelerini "savaşın uzamasına yol açmak"la suçladı.

BMGK üyelerinin İsrail'i soykırımla suçlamasını "talihsizlik" olarak nitelendiren Shea, İsrail'in "soykırım" işlediğine yönelik söylemlerin yanlış olduğunu ve siyasi motivasyonları olduğunu ifade etti.

Filistin

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise İsrail'in Gazze'deki "soykırımını durdurmak" için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Hamas'ı silahsızlandırmak için değil bağımsız Filistin devletini engellemek için çalıştığını belirten Mansur, İsrail'in kendi halkının taleplerine rağmen saldırılarına devam ettiğini ifade etti.

Mansur, İsrail'in iddialarına karşı BM ülkelerini gazetecilerle beraber Gazze'ye gitmeye ve olanları doğrulamaya çağırarak, yaklaşık 2 milyon insanın dayanılması mümkün olmayan acılar içinde yaşadığına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden 1 milyon insanı zorla çıkarmaya, İsrail ordusunun tüm Gazze'yi kontrol etmesine yönelik planlarını uygulamaya devam ettiğine işaret eden Mansur, "Ne ateşkes sağlandı ne de katliam durdu. Gazze'de halkımızın yaşamı yok edilmeye devam ediyor." dedi.

Mansur, İsrail'in bu soykırımı sürdürme ısrarı karşısında, BMGK'nin mutlaka harekete geçmesi İsrail'i gerekli araçlardan mahrum bırakması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMGK'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak İşte şartlar Bakanlık 4 bin 400 kişi alacak! İşte şartlar
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne üst sınırdan ceza Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne üst sınırdan ceza
Milli Takım’ın yıldızı imzayı attı İşte Cenk Özkaçar’ın yeni takımı Milli Takım'ın yıldızı imzayı attı! İşte Cenk Özkaçar'ın yeni takımı
Sadece iki yılda bu hale geldi Evden bile çıkamıyor Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı

20:08
İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan 6.1’lik depreme ilişkin ilk açıklama
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6.1'lik depreme ilişkin ilk açıklama
19:56
İstanbul’da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
18:46
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı
Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
11:50
Ederson’dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
Ederson'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle
11:50
Halit Yukay’dan 5 gündür haber alınamıyor Arama kurtarma alanı genişletildi
Halit Yukay'dan 5 gündür haber alınamıyor! Arama kurtarma alanı genişletildi
11:49
Victor Osimhen’in İstanbul’a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi internet veri trafiğinde rekor kırdı
11:38
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
11:34
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
11:30
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
Çocuklu kadını markette taciz eden sapık gözaltına alındı
11:29
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
11:20
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
11:16
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 20:30:25. #7.12#
SON DAKİKA: BMGK'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.