BMGK, Gazze'deki Sağlık Krizini Görüştü - Son Dakika
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BMGK, Gazze'deki Sağlık Krizini Görüştü

BMGK, İsrail'in Gazze hastanelerine saldırılarını ele aldı; acil ateşkes çağrısında bulundu.

03.01.2025 22:17
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2025'in ilk toplantısında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırıları görüştü.

BMGK, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırıları ile kentteki sağlık krizi konusunda acil toplandı.

Bu ay BMGK dönem başkanlığını devralan Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının "endişe verici" olduğunu ve Gazze'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yapıldığını söyledi.

Bendjama, İsrail'in Filistin halkının dayanıklılığını aşındırmayı amaçladığına işaret ederek, "Bu trajediye son vermek için birlikte hareket etmeliyiz. Bu konuda geç davranmak adaletsizliği onaylamaktır. Pasif kalmak insanlığı terk etmektir. Bu Konsey'in Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes talep etmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"Bu soykırım kampanyasının ölçeği şaşırtıcı"

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed de, dünyanın hiçbir yerinde uluslararası insani hukukun Gazze'de olduğu kadar "çiğnenmediğini" vurgulayarak, "Hastanelerin, sağlık personelinin, hastaların ve yaralıların kasıtlı olarak hedef alınması, insani hukukun tüm ilkelerine aykırıdır ve hiçbir gerekçesi yoktur." dedi

Ahmed, İsrail eylemlerinin gerekçesiz olduğunu ve acilen hesap sorulması gerektiğini belirterek, "Bu soykırım kampanyasının ölçeği şaşırtıcı. Niyeti açıkça ortada. Gazze'nin evleri, okulları, hastaneleri ve hatta kültürel mirası harabe halinde. BM ve personeli bile kurtulamadı." diye konuştu.

Gazze'de yaşananlar için, "Bu bir savaş değil" diyen Ahmed, "Bu bir mülksüzleştirme, etnik temizlik ve imha kampanyası, sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanması ve kritik altyapının sistematik olarak yok edilmesi münferit olaylar değil. Bunlar, bütün bir halkı vatanlarından silmeyi amaçlayan hesaplanmış eylemlerdir." eleştirisinde bulundu.

Ahmed, BMGK'yı sorumluluğunu üstlenmeye ve trajediye "göz yummamaya" çağırarak, "Sessizlik suç ortaklığıdır." vurgusunda bulundu.

"Hastaneler savaş alanı olamaz"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Moskova'nın İsrail'in Gazze topraklarında sivillere yönelik devam eden saldırıları ve bombardımanından "ciddi endişe duyduğunu" söyledi.

Nebenzya, İsrail'i uluslararası insanı hukuka uymaya çağırarak, "Hastaneler savaş alanı olamaz, askeri amaçlarla kullanılamazlar. ve sağlık çalışanlarının sivil görevlerini ve ahlaki görevlerini engelsiz bir şekilde yerine getirmeleri için fırsatlara sahip olmaları gerekir." dedi.

ABD'nin İsrail'e silah göndermesine ve BM'de Gazze ile ilgili girişimlerde sağladığı politik desteğe işaret eden Nebenzya, "Hepimiz Gazze Şeridi'ndeki sivillerin devam eden acılarının, uluslararası toplumun çağrılarına bakılmaksızın yürütülen bu acımasız askeri operasyonlara son verilene dek, devam edeceğini anlıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin BM'deki daimi temsilci yardımcısı Dorothy Camille Shea ise Gazze'de sivillerin hayatını Hamas'ın tehlikeye attığını ileri sürerek, konsey üyelerini Hamas'ı eleştirmeye çağırdı.

Shea, Gazze'de sivillerin hastanelerden veya yeterli tıbbi bakımdan mahrum bırakılamayacağını da belirterek, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her adımı atması hayati önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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