BMGK'nın Yeni Geçici Üyeleri Göreve Başladı - Son Dakika
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BMGK'nın Yeni Geçici Üyeleri Göreve Başladı

Somali, Pakistan, Panama, Yunanistan ve Danimarka, BMGK'nın 2025-2026 dönemi geçici üyeleri oldu.

02.01.2025 20:47
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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), 2025-2026 döneminin geçici üyeleri seçilen Somali, Pakistan, Panama, Yunanistan ve Danimarka göreve başladı.

BMGK'nin yeni geçici üyeleri için tören düzenlendi.

Ocak ayı BMGK dönem başkanı Cezayir ile yeni üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katıldığı törende, yeni üyelerin bayrakları BMGK'deki alana yerleştirildi.

Ekvador, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre'nin görev süresinin sona ermesinin ardından haziranda BM Genel Kurulundaki oylamayla seçilen yeni üyeler resmi olarak göreve başlamış oldu.

BMGK üyeleri

Çin, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD'nin daimi üye olduğu BMGK'de iki yıllığına seçilmiş 10 geçici üye görev alıyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

Coğrafi dağılıma göre yapılan seçimlerde Afrika Grubu'na iki, Asya-Pasifik Grubu'na bir, Latin Amerika ve Karayipler Grubu'na bir ve Doğu Avrupa Grubu'na bir sandalye veriliyor.

BMGK'de geçici üye olabilmek için adayların BM Genel Kurulunda oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Bu da 193 üyeli Genel Kuruldan 129 oya karşılık geliyor.

Haziranda BM Genel Kurulunda düzenlenen oylamada Somali 179, Pakistan 182, Panama 183, Yunanistan 182 ve Danimarka ise 184 oy alarak 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 arasında geçici BMGK üyeleri olma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: AA

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