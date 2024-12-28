BMW, Çin'de Büyük Ar-Ge Merkezi Kurdu - Son Dakika
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BMW, Çin'de Büyük Ar-Ge Merkezi Kurdu

BMW, Çin\'de Büyük Ar-Ge Merkezi Kurdu

BMW, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge merkezini Çin'de açarak pazardaki büyümeye katkı sağlıyor.

28.12.2024 15:41
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BMW, Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme merkezini Çin'de kurdu.

BERLİN, 28 Aralık (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW'nin CEO'su Oliver Zipse, Çin'i "muazzam öneme sahip" en büyük küresel pazarı ve teknoloji ve inovasyon için önde gelen merkez olarak tanımladı.

Zipse, Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin'in teknolojinin benimsenmesi ve inovasyon odaklı satın alma kararlarında öncü rolünü vurguladı. Yetkili, "Yarın dünyayı neyin yönlendireceğini anlamak için Çin'de neler olduğunu öngörmelisiniz" dedi.

BMW, Almanya dışındaki en büyük araştırma ve geliştirme merkezini Çin'de kurdu. Şirket Beijing, Shanghai, Shenyang ve Nanjing'de araç geliştirme, dijital hizmetler, yazılım sistemleri ve otonom sürüş konularına odaklanan inovasyon üsleri işletiyor.

Zipse, Çin'in yeni enerjili araç stratejisini överek kapsayıcı ve faydalı olarak tanımladı. Bataryalı-elektrikli, plug-in hibrid ve yakıt hücreli elektrikli araçları kapsayan stratejinin "sonuç odaklı ve dogmalardan uzak" olduğunu söyledi.

"Bu, pazarın e-mobiliteyi benimsemesini sağlamanın en umut verici ve etkili yolu" diyen Zipse, Çin'in yaklaşımı ile tüketicilere bir dizi mobilite çözümü sunan BMW'nin teknolojik açıklığa olan bağlılığı arasındaki uyuma işaret etti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, 2023 yılında 9,5 milyon adede ulaşan ve bu yıl 11,5 milyona ulaşması öngörülen satışlarla Çin'in yeni enerjili araç pazarı hızlı büyüme kaydetti.

BMW bu büyümeye aktif olarak katkıda bulunuyor. Çin'deki bataryalı-elektrikli araç satışları yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 arttı.

BMW nisan ayında, Almanya dışındaki en büyük üretim üssü olan Shenyang üretim üssünü geliştirmek için 20 milyar yuan (2,74 milyar ABD doları) ek yatırım yapacağını duyurdu. Bu genişleme yeni enerjili araç üretimini hedefliyor.

Zipse, "Yatırımlarımız Çin'e olan uzun süreli bağlılığımız ile burada gelecek için gördüğümüz potansiyelin bir sonucu" dedi. BMW'nin yeni nesil elektrikli modelleri olan "Neue Klasse"nin üretimine 2026 yılında başlanması planlanıyor.

BMW'nin Çin'de 30 yıldır iş yaptığını hatırlatan Zipse, şirketin CATL ve Tsinghua Üniversitesi gibi Çinli ortaklarının yanı sıra yaklaşık 500 yerel tedarikçiyle birlikte ülkedeki artan varlığına işaret ederek, "Çin'de evimizde gibiyiz" dedi.

Zipse ayrıca Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulama kararına da karşı çıktı. "Serbest ticaret bizim yol gösterici ilkemiz oldu ve her zaman da öyle olacak" diyen Zipse, ek vergilerin küresel iş modellerini bozup Avrupa'daki elektrikli araç arzını kısıtlayabileceği ve sonuçta karbonsuzlaştırma çabalarını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

Avrupalı ve Çinli otomotiv firmaları arasında daha güçlü ortaklıklar kurulması çağrısında bulunan Zipse, "İklim değişikliği gibi küresel zorluklarla ancak ortaklaşa mücadele edilebilir. Sınırlar ve bölgeler arasında bu tür işbirliklerinin geliştirilmesinde büyük bir potansiyel görüyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Almanya, Enerji, Güncel, CEO, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Güncel BMW, Çin'de Büyük Ar-Ge Merkezi Kurdu - Son Dakika

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