BNP Hindistan Konsolosluğu'na Saldırıyı Protesto Etti

Bangladeş Milliyetçi Partisinden (BNP) binlerce kişi, Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Bangladeş konsolosluğuna düzenlenen saldırıyı protesto etti.
BNP'ye bağlı gençlik ve öğrenci birliklerinden binlerce kişi, başkent Dakka'dan Hindistan sınırındaki Brahmanbaria kentine doğru araçlarla yola çıktı.
Hindistan'ın Tripura eyaletindeki Bangladeş konsolosluğuna saldırıyı eleştiren BNP destekçileri, yaklaşık 128 kilometrelik yol boyunca birçok noktada durarak kısa mitingler düzenledi.
Göstericiler, mitinglerde Hindistan'ın Bangladeş'e yönelik tutumunu eleştirdi.
Diğer yandan, protestonun, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Vikram Misra'nın iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla 9 Aralık'ta Bangladeş'e yaptığı ziyaretin ardından düzenlenmesi dikkati çekti.
Hindistan'daki Bangladeş diplomatik misyonuna saldırı
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, 3 Aralık'ta Hindistan'ın Tripura eyaletinin başkenti Agartala'daki konsolosluk binasına saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.
Protestocuların, konsolosluğun ana kapısını kırdığı, içerideki eşyalara zarar verdiği, bayrak direğini tahrip ettiği ve Bangladeş bayrağını yaktığı belirtilen açıklamada, saldırı şiddetle kınanmıştı.
Saldırının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.
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