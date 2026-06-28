Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet İddiası - Son Dakika
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Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet İddiası

Böcek\'ten İmamoğlu\'na Rüşvet İddiası
28.06.2026 14:07
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Tutuklu Böcek, İmamoğlu'na 15 milyon avro maddi destek sözü verdiğini açıkladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde, yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Benden 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında geçen yıl 5 Temmuz'da gözaltına alınan Muhittin Böcek, tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na önceki günlerde etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ifade verdi. Dosya kapsamında Muhittin Böcek, ek ifade verdi. 2024 yılı yerel seçimleri öncesi Muratpaşa Belediye Başkanının, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü öğrendiğini belirten Muhittin Böcek, "Belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine birtakım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı N.Ö. ile de seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım. Durumu netleştirmek ve adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023'te, adaylığım açıklanmadan önce hava yolu ile İstanbul'a gittim. İstanbul'da Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel'de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren görüşme gerçekleştirdim. Görüşmeye özel kalemim Y.Y. tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum" diye konuştu.

'TALEPLERİ KARŞILAMA SÖZÜ VERDİM'

İmamoğlu'nun o dönemde kimseye adaylık sözü vermediğini ifade eden Böcek, "İmamoğlu, tercihini benden yana kullanacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledi. Benden yaklaşık 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bunun üzerine destek olarak ayrıca da cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisinin Akdeniz bölgesi harcamalarının tarafımca karşılanmasını iletti. Talepleri karşılama sözü verdim. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostumdan 5 milyon avro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim" diye konuştu.

'PARANIN KALANINI EKREM TUTUKLANDIĞI İÇİN GERÇEKLEŞTİREMEDİM'

İmamoğlu ile ücretin tahsili için ikinci kez görüştüklerini söyleyen Muhittin Böcek, "Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti, ayrıca da üzerinde bir SIM ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı, ödeme yapmak istediğin kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalıçarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu 'havale' adı verilen bir sistemdir. Daha sonra hava yolu ile 17 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittim. Hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı binaya gittim. Baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu seçimde Antalya'nın çok sayıda ilçesinde de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Taahhüt ettiğim paranın kalanını Ekrem tutuklandığı için gerçekleştiremedim" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL'İN ONUN GÖRÜŞÜ DIŞINDA HAREKET EDEMEDİĞİ BİR DURUM OLUŞTU'

Bu ödeme yöntemi için oğlu Gökhan Böcek'in kendisine aracılık ettiğinin de belirten Böcek, şunları söyledi:

"Ekrem'e verdiğim paranın hangi dövizciden tahsil edileceğini bilmem mümkün değildir. Bir şifre olan bu banknotla dövizciden tahsil edilen bir ödeme sistemdir ve zaten gizlilik içeren bir sistemdir. 5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana, İstanbul merkezli başlatılan soruşturmanın devamı niteliğindeki süreç kapsamında tutuklu bulunmaktayım. Ekrem İmamoğlu, CHP belediyeciliğinin öncü isimlerinden biri olarak, halkın teveccühü sayesinde uzun yıllar sonra çok sayıda belediyenin kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Ancak bu siyasi başarının ardından herkesin kendi görev alanında sorumluluklarını yerine getirmesi gerekirken, kendisi belediye başkanlığı görevini ikinci plana iterek erken bir cumhurbaşkanlığı hazırlığı sürecine yönelmiştir. Kontrolsüz ve öngörüsüz şekilde yürütülen bu süreç, başta Antalya olmak üzere birçok CHP belediyesini olumsuz etkilemiş; siyasi huzursuzlukların artmasına ve kamu hizmetlerinin geri planda kalmasına neden olmuştur. Ekrem İmamoğlu, kendisi de bir belediye başkanı olmasına rağmen, zaman içerisinde tüm belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili olan, parti üstü bir siyasi güce dönüşmüştür. Öyle ki Parti Meclisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dahi birçok konuda onun görüşü dışında hareket edemediği bir durum oluşmuştur. Ekrem İmamoğlu, geçmişte eleştirdiği bazı uygulamaların benzerlerini henüz o statüye ulaşmadan sergilemiştir. Bu değerlendirmeler, kişisel hırsların bir kurumun tamamını nasıl belirsizlik, tedirginlik ve savunmasızlık içine sürükleyebileceğini göstermek adına bir sorumluluk olarak kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bildiğim gerçekler ve düşüncelerim samimiyetle dile getirdim."

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek'ten İmamoğlu'na Rüşvet İddiası - Son Dakika

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