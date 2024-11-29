Böcek ve Kurum Antalya\'nın Sürdürülebilir Geleceği İçin Toplandı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Antalya için yapılacakların ele alındığı ziyarette Başkan Böcek, Bakam Murat Kurum ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Bakan Kurum ile Antalya'nın doğasını koruyan, sürdürülebilir projeler, krediler ve şehir planlaması konularında önemli fikir alışverişlerinde bulunarak verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Böcek, "Hedefimiz, şehrimizi hem bugüne hem de yarınlara en iyi şekilde hazırlamak" dedi.

Antalya'nın turizmin cenneti olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum ise ziyarete ilişkin açıklamasında, Başkan Böcek ile Antalya için yapılabilecekleri, çevre ve şehircilikle alakalı ihtiyaçlarını değerlendirerek, not aldıklarını belirtti.