Bodrum'a 1012 Kruvaziyer Yolcusu Geldi - Son Dakika
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Bodrum'a 1012 Kruvaziyer Yolcusu Geldi

Bodrum\'a 1012 Kruvaziyer Yolcusu Geldi
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İki kruvaziyerle Bodrum'a gelen 1012 yolcu, tarihi yerleri gezdi ve akşam ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 1012 yolcu geldi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ile Bahamalar bayraklı 110 metrelik "Emerald Azzurra" isimli gemiler Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi.

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan gelen "Astoria Grande" gemisinde çoğu Rus 915 yolcu ve 428 personel bulunduğu belirtildi.

Mikonos'tan gelen butik kruvaziyer "Emerald Azzurra"da ise çoğu ABD'li 97 yolcu ile 77 personel yer alıyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gemilerden "Astoria Grande"nin Antalya Limanı'na, "Emerald Azzurra"nın ise Rodos Adası'na gitmek üzere akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'a 1012 Kruvaziyer Yolcusu Geldi - Son Dakika

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